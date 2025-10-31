Mülkiyet ihtilaflarında yeni dönem: Türkiye 'sıfır kadastro dosyası' hedefine yaklaşıyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un talimatları ve Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonuyla sürdürülen çalışmalar, mülkiyet anlaşmazlıklarının çözümünde tarihi bir döneme işaret ediyor.



ONLARCA YILLIK DAVALAR ÇÖZÜME KAVUŞTU



Manavgat, Amasya, Osmaniye, Batman, Gaziantep, Elbistan, Cizre, Niksar, Eskişehir, Söke, Erzurum, Çorum, Derik ve Aksaray Kadastro Mahkemelerinde onlarca yıllık dosyalar sonuçlandırıldı.

Manavgat Kadastro Mahkemesi'nde 75 ve 58, Amasya'da 70 ve 69, Osmaniye'de 67, 31, 27 ve 15, Batman'da 59, 52 ve 17, Gaziantep'te 49, Elbistan'da 49 ve 18, Cizre'de 46, Niksar'da 45, 44, 24, 17 ve 16, Eskişehir'de 45, 41 ve 15, Söke'de 45, 21 ve 20, Erzurum'da 1981-2010 yılları arasında açılan 99, Çorum'da 39 ve 21, Derik'te 25, Aksaray'da ise 11 dava karara bağlandı.



2025 YILI SONUNDA "SIFIR KADASTRO DOSYASI" HEDEFİ



Adalet Bakanlığı'nın kararlılıkla yürüttüğü çalışmalar, 2025 yılı sonunda Türkiye'yi "Sıfır Kadastro Dosyası" hedefine ulaştırmayı amaçlıyor. Onlarca yıl süren mülkiyet anlaşmazlıklarının sona ermesiyle, vatandaşların adalete olan güveninin daha da güçlenmesi bekleniyor.



Bakanlık yetkilileri, sürece katkı sağlayan hakimler, adliye personeli ve tüm kurumlara teşekkür ederek, çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.