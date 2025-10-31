Erdoğan'dan sert İsrail çıkışı: İsrail masum değil, zalimin ta kendisidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen "TRT World Forum 2025"te konuştu.

Birleşmiş Milletler'in (BM) yapısını eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Savaşlar, çatışmalar ve adaletsizlikler tüm insanlığın gündemini adeta işgal etmiş durumda. BM Güvenlik Konseyi, adaletsiz karar alma yapısı nedeniyle insalığın ortak sorunlarına çözüm üretemiyor." dedi.

Erdoğan sorunların da çözüm yollarının da belli olduğunu belirterek "Yer kürenin birçok yerine masum insanlar ölmeye devam ediyor. Dünya beşten büyüktür diyoruz. BMGK'nın günceli yansıtan bir yeniden yapılanmaya ihtiyacı olduğu aşikardır." ifadelerini kullandı.

"İSRAİL MASUM DEĞİL, ZALİMİN TA KENDİSİDİR"

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösteren Erdoğan, "Hala İsrail masum diyorlar. Dün de başımıza geldi, gerekenleri söyledik. Nükleer silah İsrail'de, istediği anda Gazze'yi vurma imkanı İsrail'de. Nasıl oluyor da masum oluyor? İsrail masum değil, zalimin ta kendisidir. Türkiye olarak biz bunu yutmayız. İsrail şu anda açlığı ölümcül bir silah olarak özellikle çocuklara karşı kullandı. 270 gazeteci katledildi." diye konuştu.

"FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZİ ASLA YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Gazze'nin bir an evvel ayağa kaldırılması için tüm gövdesini taşın altına koymaya hazır olduğunu belirterek "Filistinli kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayacağız. İki devletli çözümü savunmaya devam edeceğiz. Filistin'i tanıma kararlarını önemli buluyoruz." dedi.

"ARTIK HİÇBİR ÜLKENİN KENDİSİNİ SINIRLARI İÇİNDE HAPSETME LÜKSÜ YOK"

Erdoğan "Günümüz dünyasında artık hiçbir ülkenin kendisini sınırları içinde hapsetme lüksü yoktur. Coğrafi bakımdan hiçbir ülke için bölgesindeki sorunlara bigane kalma gibi bir seçenek söz konusu değildir." dedi.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Rusya-Ukrayna Savaşı'na da değinen Erdoğan, barın için ilk günden itibaren sorumluluk üstlendiklerini söyledi.

"SUDAN'DAKİ KATLİAMLARI KINIYORUZ"

Sudan'ın Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir şehrinde yaşanan gelişmelerle ilgili de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sudan'daki katliamları kınıyoruz. Türkiye olarak Faşir şehrinde sivillere karşı işlenen zulümleri en güçlü biçimde lanetliyoruz. El Faşir şehri masum sivillere yönelik katliamların derhal durdurulması gerekiyor." diye konuştu.

"AİLE MÜESSESESİ CİDDİ SALDIRI ALTINDADIR"

Aile müessesesinin ciddi bir saldırı altında olduğunu ifade eden Erdoğan "Özgürlük kavramıyla her türlü gayri ahlakilik meşrulaştırılmaya çalışılıyor. İnsanlar mahremini sırf birkaç beğeni almak uğruna ortaya dökmekten çekinmiyor. Sapkın akımlar, insan fıtratını hiçe sayan birliktelikler dijital platformlar vasıtasıyla özendirilmektedir. Sosyal medya mecraları bu yozlaşma sürecini körüklüyor. Aile kurumunun altına dinamit konuluyor." ifadelerini kullandı.