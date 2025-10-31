YÖK'ten eğitimi dönüştürecek karar: Staj süreleri uzuyor
YÖK'ten eğitimi dönüştürecek karar: Staj süreleri uzuyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, istihdam ve uygulama odaklı eğitim dönüşümünün en önemli unsurlarından birinin staj sürelerinin uzatılması olduğunu açıkladı. Özvar, hiçbir sanayicinin 20 günlük kısa stajlar için öğrenciye yatırım yapmak istemediğini belirterek, staj sürelerinin 20 günden en az bir sömestire çıkarılmasını hedeflediklerini duyurdu. Yeni uygulamada ön lisans programlarında '3+1 veya 2+2', lisans programlarında ise '7+1 veya 6+2' gibi iş yeri temelli eğitim modelleri hayata geçirilecek.

Haber Giriş : 31 Ekim 2025 17:46, Son Güncelleme : 31 Ekim 2025 17:47
YÖK'ün başlattığı büyük dönüşümün en önemli unsurlarından biri olan istihdam ve uygulama odaklı eğitim, sanayiciler, öğrenciler ve sektör temsilcileri tarafından memnuniyetle karşılandı. Staj sürelerinin 20 günden en az bir döneme çıkarılması, sanayi bölgelerinin içinde kurulan meslek yüksekokulları (MYO) ve sanayi kuruluşları ile birlikte düzenlenecek müfredat, dönüşümün en önemli unsurları olarak dikkat çekiyor. Yeni staj uygulamasında ön lisans programlarında 3+1 veya 2+2, lisans programlarında ise 7+1 veya 6+2 gibi modeller hayata geçirilecek. YÖK'ün Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve sanayi odalarıyla yaptığı iş birliğiyle üniversiteler ile sanayi dünyası arasında kalıcı ve sistematik bir köprü kurulması planlandı.

YÖK Başkanı Erol Özvar, yaptığı açıklamada sanayi bölgelerinde açılan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) MYO'lardan mezun olanların istihdam oranının yüzde 92'ye yükseldiğini açıkladı. İstihdamla doğrudan bağlantılı ve uygulama ağırlıklı bir eğitim anlayışını benimsediklerini belirten Özvar, iş yeri temelli eğitim modelinin bütün üniversitelerde yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini vurguladı.

"Staj konusunda birinci önceliğimiz staj sürelerinin uzaması"

20 günden ibaret stajların en az bir, bazı programlarda ise iki sömestire kadar çıkmasını planladıklarını kaydeden Özvar, "Staj konusunda birinci önceliğimiz staj sürelerinin uzaması. Hiçbir sanayici 20 gün için bir çocuğa yatırım yapmak istemiyor. Öğrencilerimizin 20-30 gün gibi kısa süreli ve verimliliği hem öğrenci hem firmalar için tartışmalı stajların yerine daha kapsamlı, iyi yapılandırılmış ve sektörle iç içe bir staj sisteminin kurulması gerekiyor. Biz bunun en az bir sömestir olmasını istiyoruz. Üniversitelere de izin veriyoruz. Siz bunu iki sömestir de yapabilirsiniz. Sanayicilerimizin desteği olmadan biz bu dönüşümü sağlayamayız. Firmalar, stajyer öğrenciler için mutlaka bir çalışanını görevlendirmeli" dedi.

"Ara eleman değil aranan eleman"

Yükseköğretim Kurulu ile TOBB arasında nisan ayında 'Meslek Yüksekokulları Eğitim İş Birliği Protokolü' imzalandığını hatırlatan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise, yeni MYO modelinin eğitim sisteminde devrim niteliğinde olduğunu belirterek, "Hepimiz bir bütünüz. Fabrikada makinaları çalıştıran, bakımını yapan, inşaatta proje detayını uygulayan, laboratuvarda testleri yürüten hep bu kardeşlerimizdir. Onlar olmadan çarklar dönmez. İşte biz diyoruz ki, ara eleman değil aranan eleman" ifadelerini kullandı.

"Uzun süreli stajın çok daha faydalı olduğunu düşünüyorum"

Gazi Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Endüstri Ürünleri Tasarımı programı öğrencisi Elif Naz Ersoy, staj süresinin uzatılmasını olumlu karşılayarak, "İşveren hamuru çiğken alacak, istediği gibi yoğuracak, sonra da ihtiyaç olan sektörde elemanını alabilecek. Uzun süreli stajın çok daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Hangi sektörde ilerlemek istiyorsak oradan bir firmayı seçip, eğitimimizi alıp, kendimizi geliştirdikten sonra orada kalmak için çabalamak en iyisi" dedi.

