İlkokul öğrencisinin yüzünde sigara söndüren temizlik görevlisi tutuklandı
Şanlıurfa'nın Harran ilçesindeki Koyunluca İlkokulu'nda dehşet verici bir olay yaşandı. İddiaya göre, İŞKUR üzerinden geçici olarak görevlendirilen temizlik görevlisi Zehra Sanık (45), 2'nci sınıf öğrencisi Mustafa B.'nin (7) yüzünde sigara söndürdü ve çocuğu darbetti. Çocuğun gözaltında yanık izi oluşması üzerine aile ve okul yönetimi şikayetçi oldu. Jandarma tarafından gözaltına alınan şüpheli Zehra Sanık, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 31 Ekim 2025 18:12, Son Güncelleme : 31 Ekim 2025 18:12
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi Mustafa B.'nin (7) yüzünde sigara söndüren temizlik görevlisi Zehra Sanık (45), tutuklandı.
Olay, önceki gün Koyunluca İlkokulu'nda meydana geldi. İŞKUR üzerinden geçici olarak okulun temizlik kadrosuna alınan temizlik görevlisi olan Zehra Sanık, iddiaya göre 2'nci sınıf öğrencisi Mustafa B.'nin yüzünde sigara söndürdü ve çocuğu darbetti. Çocuğun gözünün altında yanık izi oluşurken, aile ve okul yönetimi kadından şikayetçi oldu. Başlatılan soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, Zehra Sanık'ı gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zehra Sanık, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.