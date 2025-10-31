Süre sona erdi: 1 milyon 799 bin kişi ehliyetini yenilemedi
Süre sona erdi: 1 milyon 799 bin kişi ehliyetini yenilemedi
İzmir Dikili'de Konut İmarı Hazır, Denize Nazır Arsa
İzmir Dikili'de Konut İmarı Hazır, Denize Nazır Arsa
Sponsorlu İçerik
Teknoloji devi Türkiye'yi üs seçti: Uber 200 milyon dolarlık merkez kuracak
Teknoloji devi Türkiye'yi üs seçti: Uber 200 milyon dolarlık merkez kuracak
Türkiye'nin en büyüğü açılıyor: Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yok yok!
Türkiye'nin en büyüğü açılıyor: Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yok yok!
TSK Muvazzaf Subay Adayı Başvurusu süresi uzatıldı
TSK Muvazzaf Subay Adayı Başvurusu süresi uzatıldı
Başsavcılıktan 'Hüseyin Gün' açıklaması: 'Kaybolma' iddiaları dezenformasyon
Başsavcılıktan 'Hüseyin Gün' açıklaması: 'Kaybolma' iddiaları dezenformasyon
Hazine'nin 2026 yol haritası belli oldu
Hazine'nin 2026 yol haritası belli oldu
YÖK'ten eğitimi dönüştürecek karar: Staj süreleri uzuyor
YÖK'ten eğitimi dönüştürecek karar: Staj süreleri uzuyor
Erdoğan'dan sert İsrail çıkışı: İsrail masum değil, zalimin ta kendisidir
Erdoğan'dan sert İsrail çıkışı: İsrail masum değil, zalimin ta kendisidir
Mülkiyet ihtilaflarında yeni dönem: Türkiye 'sıfır kadastro dosyası' hedefine yaklaşıyor
Mülkiyet ihtilaflarında yeni dönem: Türkiye 'sıfır kadastro dosyası' hedefine yaklaşıyor
Ekonomistlerin ekim enflasyonu beklentisi belli oldu
Ekonomistlerin ekim enflasyonu beklentisi belli oldu
TCMB'den sürpriz 'altın' kararı: Yerli üretim alımı durduruldu!
TCMB'den sürpriz 'altın' kararı: Yerli üretim alımı durduruldu!
Eğitimde yapay zeka dönemi: Yazılı kağıtlarını yapay zeka puanlayacak
Eğitimde yapay zeka dönemi: Yazılı kağıtlarını yapay zeka puanlayacak
PFDK bahis oynayan hakemler için kararını verdi
PFDK bahis oynayan hakemler için kararını verdi
Kartal Otel faciasına ilişkin davada karar verildi!
Kartal Otel faciasına ilişkin davada karar verildi!
Bakan Şimşek: Enflasyonda hızlı düşüş olacak
Bakan Şimşek: Enflasyonda hızlı düşüş olacak
Ekim ayı enflasyon beklentisine göre memur zammı kaç olacak?
Ekim ayı enflasyon beklentisine göre memur zammı kaç olacak?
Kamuda esnek çalışma modelleri yolda
Kamuda esnek çalışma modelleri yolda
İşte 12 soruda 'elektrik tarifesinde yeni limit'
İşte 12 soruda 'elektrik tarifesinde yeni limit'
Ozan Elektronik Para AŞ'ye kayyım atandı: 10 Gözaltı
Ozan Elektronik Para AŞ'ye kayyım atandı: 10 Gözaltı
İzmir'de su krizi: Su kesintileri 15 Kasım'a kadar uzatıldı
İzmir'de su krizi: Su kesintileri 15 Kasım'a kadar uzatıldı
Cevdet Yılmaz: Bütçe giderlerinde sapma yok
Cevdet Yılmaz: Bütçe giderlerinde sapma yok
Benzine zam geldi, tabela değişti
Benzine zam geldi, tabela değişti
Ortaokulda 7. Sınıf Öğrencisi Arkadaşını Bıçakladı
Ortaokulda 7. Sınıf Öğrencisi Arkadaşını Bıçakladı
Balıkesir'de yine deprem! Bölge halkı diken üstünde...
Balıkesir'de yine deprem! Bölge halkı diken üstünde...
Az çalışana az, çok çalışana çok maaş! Emekli maaş sistemi değişiyor
Az çalışana az, çok çalışana çok maaş! Emekli maaş sistemi değişiyor
Devlet Elektrik Desteği Şartları Değişti: Kimler Yararlanamayacak?
Devlet Elektrik Desteği Şartları Değişti: Kimler Yararlanamayacak?
ABD, 2026'da kabul edeceği mülteci sayısını açıkladı
ABD, 2026'da kabul edeceği mülteci sayısını açıkladı
Yerli burger markası maliyetlere dayanamadı konkordato ilan etti
Yerli burger markası maliyetlere dayanamadı konkordato ilan etti
Yılmaz, yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı: 30'un biraz altı, biraz üstü
Yılmaz, yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı: 30'un biraz altı, biraz üstü
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Başsavcılıktan 'Hüseyin Gün' açıklaması: 'Kaybolma' iddiaları dezenformasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, casusluk soruşturmasının tutuklu şüphelisi Hüseyin Gün'ün "kaybolduğu" yönündeki iddialar üzerine yazılı açıklama yaptı. Başsavcılık, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'in TBMM'de dile getirdiği iddiaların "dezenformasyon" içerdiğini belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ekim 2025 19:15, Son Güncelleme : 31 Ekim 2025 19:15
Yazdır
Başsavcılıktan 'Hüseyin Gün' açıklaması: 'Kaybolma' iddiaları dezenformasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "casusluk" soruşturmasının tutuklu şüphelisi Hüseyin Gün'ün ifadesinin alınması için emniyete götürüldüğünü, ifade işlemlerinin ardından tekrar tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumuna geri gönderildiğini bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'in TBMM'de yaptığı konuşmasında, Ekrem İmamoğlu'nun elebaşı olduğu iddia edilen çıkar amaçlı suç örgütünün casusluk faaliyetlerine ilişkin soruşturmayla ilgili casusluk suçundan tutuklu bulunan şüpheli Hüseyin Gün'ün, "tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumundan alındığı, üç gün boyunca geri dönmediği, nerede tutulduğunun bilinmediği, kaybedildiği, şahsın resmi bir soruşturma ve avukatı olmaksızın bu işlemlerin yapıldığı" şeklinde dezenformasyon içeren beyanda bulunması üzerine açıklama yapılması ihtiyacı hasıl olduğu kaydedildi.

Açıklamada, yürütülen soruşturma kapsamında adı geçen şüphelinin casusluk suçundan önceden tutuklanmasından ve kendisine ait verilerin incelenmesinden sonra, söz konusu suç örgütü faaliyeti kapsamında eylemlerde bulunduğunun anlaşılması üzerine, "suç örgütü yöneticisi olma" ve "casusluk" suçlarından gözaltına alınmasına karar verildiği bildirildi.

5275 sayılı Kanun'un 92/2'nci maddesine yer verilen açıklamada, bu maddenin " Terör ve örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili olarak alınan bilgilerin doğruluğunun araştırılması bakımından zorunlu görülen hallerde, hükümlü veya tutuklular, rızaları alınmak koşuluyla, ilgili makamın ve Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine sulh ceza hakimi kararı ile geçici sürelerle ceza infaz kurumundan alınabilirler. Bu süreler, hükümlü veya tutuklu dinlendikten sonra işin niteliğine göre, her defasında 4 günü ve hiçbir surette 15 günü geçmemek üzere hakim tarafından tayin olunur ve hükümlülük ve tutuklulukta geçmiş sayılır. Ceza infaz kurumundan ayrılış ve dönüşlerinde hükümlü veya tutuklunun sağlık durumu doktor raporu ile tespit edilir. Yer gösterme sırasında yapılan işlemlere ilişkin belgelerin bir örneği ilgilinin dosyasında muhafaza edilmek üzere Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir." şeklinde düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, bu düzenleme uyarınca, şüphelinin SEGBİS aracılığıyla tutuklu bulunduğu Ceza İnfaz Kurumuna bağlanılarak rızası alındıktan sonra, Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine verilen İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliğinin 23 Ekim tarihli, şüphelinin 24 Ekim tarihinden itibaren birinci kez 4 gün süre ile ceza infaz kurumundan alınarak İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde tutulmasına izin verilmesine dair kararı uyarınca, ceza infaz kurumundan çıkış işlemleri yapılarak Emniyet Müdürlüğüne tesliminin sağlandığı kaydedildi.

Açıklamada, "Gözaltında bulunan şüpheli, soruşturma kapsamında elde olunan ek delillere göre üzerine atılı suç örgütü yöneticisi olma ve casusluk suçlarından emniyet ve tarafımızdan alınan ifadelerinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebiyle adı geçen örgütün casusluk faaliyetleri hakkında bilgiler vermiş, işlemlerinin tamamlanması akabinde ise tutuklu bulunduğu Ceza İnfaz Kurumu'na geri gönderilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber