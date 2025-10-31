Esenyurt Belediyesinden 'araç kiralama ihalesi' iddialarına açıklama

Süre sona erdi: 1 milyon 799 bin kişi ehliyetini yenilemedi
Süre sona erdi: 1 milyon 799 bin kişi ehliyetini yenilemedi
İzmir Dikili'de Konut İmarı Hazır, Denize Nazır Arsa
İzmir Dikili'de Konut İmarı Hazır, Denize Nazır Arsa
Sponsorlu İçerik
Teknoloji devi Türkiye'yi üs seçti: Uber 200 milyon dolarlık merkez kuracak
Teknoloji devi Türkiye'yi üs seçti: Uber 200 milyon dolarlık merkez kuracak
Türkiye'nin en büyüğü açılıyor: Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yok yok!
Türkiye'nin en büyüğü açılıyor: Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yok yok!
TSK Muvazzaf Subay Adayı Başvurusu süresi uzatıldı
TSK Muvazzaf Subay Adayı Başvurusu süresi uzatıldı
Başsavcılıktan 'Hüseyin Gün' açıklaması: 'Kaybolma' iddiaları dezenformasyon
Başsavcılıktan 'Hüseyin Gün' açıklaması: 'Kaybolma' iddiaları dezenformasyon
Hazine'nin 2026 yol haritası belli oldu
Hazine'nin 2026 yol haritası belli oldu
YÖK'ten eğitimi dönüştürecek karar: Staj süreleri uzuyor
YÖK'ten eğitimi dönüştürecek karar: Staj süreleri uzuyor
Erdoğan'dan sert İsrail çıkışı: İsrail masum değil, zalimin ta kendisidir
Erdoğan'dan sert İsrail çıkışı: İsrail masum değil, zalimin ta kendisidir
Mülkiyet ihtilaflarında yeni dönem: Türkiye 'sıfır kadastro dosyası' hedefine yaklaşıyor
Mülkiyet ihtilaflarında yeni dönem: Türkiye 'sıfır kadastro dosyası' hedefine yaklaşıyor
Ekonomistlerin ekim enflasyonu beklentisi belli oldu
Ekonomistlerin ekim enflasyonu beklentisi belli oldu
TCMB'den sürpriz 'altın' kararı: Yerli üretim alımı durduruldu!
TCMB'den sürpriz 'altın' kararı: Yerli üretim alımı durduruldu!
Eğitimde yapay zeka dönemi: Yazılı kağıtlarını yapay zeka puanlayacak
Eğitimde yapay zeka dönemi: Yazılı kağıtlarını yapay zeka puanlayacak
PFDK bahis oynayan hakemler için kararını verdi
PFDK bahis oynayan hakemler için kararını verdi
Kartal Otel faciasına ilişkin davada karar verildi!
Kartal Otel faciasına ilişkin davada karar verildi!
Bakan Şimşek: Enflasyonda hızlı düşüş olacak
Bakan Şimşek: Enflasyonda hızlı düşüş olacak
Ekim ayı enflasyon beklentisine göre memur zammı kaç olacak?
Ekim ayı enflasyon beklentisine göre memur zammı kaç olacak?
Kamuda esnek çalışma modelleri yolda
Kamuda esnek çalışma modelleri yolda
İşte 12 soruda 'elektrik tarifesinde yeni limit'
İşte 12 soruda 'elektrik tarifesinde yeni limit'
Ozan Elektronik Para AŞ'ye kayyım atandı: 10 Gözaltı
Ozan Elektronik Para AŞ'ye kayyım atandı: 10 Gözaltı
İzmir'de su krizi: Su kesintileri 15 Kasım'a kadar uzatıldı
İzmir'de su krizi: Su kesintileri 15 Kasım'a kadar uzatıldı
Cevdet Yılmaz: Bütçe giderlerinde sapma yok
Cevdet Yılmaz: Bütçe giderlerinde sapma yok
Benzine zam geldi, tabela değişti
Benzine zam geldi, tabela değişti
Ortaokulda 7. Sınıf Öğrencisi Arkadaşını Bıçakladı
Ortaokulda 7. Sınıf Öğrencisi Arkadaşını Bıçakladı
Balıkesir'de yine deprem! Bölge halkı diken üstünde...
Balıkesir'de yine deprem! Bölge halkı diken üstünde...
Az çalışana az, çok çalışana çok maaş! Emekli maaş sistemi değişiyor
Az çalışana az, çok çalışana çok maaş! Emekli maaş sistemi değişiyor
Devlet Elektrik Desteği Şartları Değişti: Kimler Yararlanamayacak?
Devlet Elektrik Desteği Şartları Değişti: Kimler Yararlanamayacak?
ABD, 2026'da kabul edeceği mülteci sayısını açıkladı
ABD, 2026'da kabul edeceği mülteci sayısını açıkladı
Yerli burger markası maliyetlere dayanamadı konkordato ilan etti
Yerli burger markası maliyetlere dayanamadı konkordato ilan etti
Yılmaz, yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı: 30'un biraz altı, biraz üstü
Yılmaz, yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı: 30'un biraz altı, biraz üstü
Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

Esenyurt Belediyesinden 'araç kiralama ihalesi' iddialarına açıklama

Esenyurt Belediyesi, "sokak temizliği için araç kiralanması ihalesi"ne dair bazı basın yayın organlarında yayınlanan haberlerin gerçeği yansıtmadığını, yalnızca 14 aylık kiralama bedeli karşılığında mülkiyeti tamamen belediyeye ait resmi plakalı 81 yeni temizlik aracını filolarına kazandırdıklarını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ekim 2025 19:38, Son Güncelleme : 31 Ekim 2025 19:40
Yazdır
Esenyurt Belediyesinden 'araç kiralama ihalesi' iddialarına açıklama

Belediyeden yapılan açıklamada, bahse konu ihalenin 5 Eylül 2024'te yapıldığı, belediye başkan vekili görevlendirmesinden önce, Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer tarafından 13 Eylül 2024'te onaylanarak, ihale kararının ilgili firmaya tebliğ edildiği ve 24 Ekim 2024'te firma ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan tahkikat sonucunda, ilgili ihaleye fesat karıştırıldığına dair resmi bildirimin belediyeye ulaştığı bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bunun üzerine Esenyurt Belediyesi olarak hiç vakit kaybetmeden yasal süreç başlatılmış, ihale tek taraflı olarak feshedilmiş ve yüklenici firmanın kesin teminatı irad kaydedilmiştir. Kurumumuz sürecin her aşamasında şeffaflık ilkesiyle hareket etmiş, yargılama devam ederken kamuoyunu yanıltmaya yönelik bilinçli manipülasyonlara karşı da hukuki girişimlerde bulunmuştur. Gerçeği saptırarak kamuoyunu yönlendirmeye çalışan kişi ve kurumlar hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır. Esenyurt Belediyesi olarak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının destekleri ve İlbank kredisi ile yalnızca 14 aylık kiralama bedeli karşılığında mülkiyeti tamamen belediyemize ait resmi plakalı 81 yeni temizlik aracını filomuza kazandırdık."

Açıklamada, temizlik filosunun modern çöp toplama kamyonları, entegre süpürge araçları, yapay zeka destekli atık takip sistemleri, sıfır atık uyumlu uygulamalar, yeni nesil çöp konteynerleri ile modern hale getirildiği kaydedildi.

Esenyurt'un temizlik sisteminin baştan sona yenilenen bir altyapıya kavuştuğu kaydedilen açıklamada, "Bu yatırım sayesinde, Esenyurt halkına daha temiz daha çevreci ve tamamen kamuya ait bir hizmet modeli sunulmuştur. Esenyurt Belediyesi olarak tüm süreçlerde şeffaflık, hesap verebilirlik ve kamu yararı ilkeleriyle hareket etmeye devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız." ifadelerine yer verildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber