Esenyurt Belediyesinden 'araç kiralama ihalesi' iddialarına açıklama

Belediyeden yapılan açıklamada, bahse konu ihalenin 5 Eylül 2024'te yapıldığı, belediye başkan vekili görevlendirmesinden önce, Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer tarafından 13 Eylül 2024'te onaylanarak, ihale kararının ilgili firmaya tebliğ edildiği ve 24 Ekim 2024'te firma ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan tahkikat sonucunda, ilgili ihaleye fesat karıştırıldığına dair resmi bildirimin belediyeye ulaştığı bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bunun üzerine Esenyurt Belediyesi olarak hiç vakit kaybetmeden yasal süreç başlatılmış, ihale tek taraflı olarak feshedilmiş ve yüklenici firmanın kesin teminatı irad kaydedilmiştir. Kurumumuz sürecin her aşamasında şeffaflık ilkesiyle hareket etmiş, yargılama devam ederken kamuoyunu yanıltmaya yönelik bilinçli manipülasyonlara karşı da hukuki girişimlerde bulunmuştur. Gerçeği saptırarak kamuoyunu yönlendirmeye çalışan kişi ve kurumlar hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır. Esenyurt Belediyesi olarak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının destekleri ve İlbank kredisi ile yalnızca 14 aylık kiralama bedeli karşılığında mülkiyeti tamamen belediyemize ait resmi plakalı 81 yeni temizlik aracını filomuza kazandırdık."

Açıklamada, temizlik filosunun modern çöp toplama kamyonları, entegre süpürge araçları, yapay zeka destekli atık takip sistemleri, sıfır atık uyumlu uygulamalar, yeni nesil çöp konteynerleri ile modern hale getirildiği kaydedildi.

Esenyurt'un temizlik sisteminin baştan sona yenilenen bir altyapıya kavuştuğu kaydedilen açıklamada, "Bu yatırım sayesinde, Esenyurt halkına daha temiz daha çevreci ve tamamen kamuya ait bir hizmet modeli sunulmuştur. Esenyurt Belediyesi olarak tüm süreçlerde şeffaflık, hesap verebilirlik ve kamu yararı ilkeleriyle hareket etmeye devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız." ifadelerine yer verildi.