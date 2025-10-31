Teknoloji devi Türkiye'yi üs seçti: Uber 200 milyon dolarlık merkez kuracak

Uber, Türkiye'de hayata geçireceği önemli bir projeyi paylaşmak üzere 31 Ekim 2025 Cuma günü Esma Sultan Yalısı'nda özel bir etkinlik düzenledi. Etkinlik, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu ve Uber Global CEO'su Dara Khosrowshahi'nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Programda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin yüksek teknoloji üreten bir ülke olma yolunda önemli bir eşiği geçtiğini vurgulayarak, "Bizler hızla yaşanan dijital dönüşüm sürecini, yüksek teknoloji ve katma değer üreten bir Türkiye'nin inşası yolunda tarihi bir fırsat penceresi olarak görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 23 yılda bu fırsatı gerçeğe dönüştürecek bir Ar-Ge ve inovasyon altyapısı oluşturduk" dedi.

Kacır, 2000'li yılların başında Türkiye genelinde Ar-Ge çalışmalarında yer alan insan kaynağının 29 bin kişi olduğunu hatırlatarak, "Bugün 311 bin kişilik Ar-Ge insan kaynağına sahibiz. 113 teknoparkta faaliyet gösteren 12 bin firma yapay zekadan siber güvenliğe, finans teknolojilerinden yeşil dönüşüme kadar geniş bir alanda inovasyon odaklı çalışmalar yürütüyor. Milli Teknoloji Hamlemizi mümkün kılacak kazanımlara imza atıyor" ifadelerini kullandı.

"TOGG, teknoloji ekosistemimizin en güçlü örneği"

Bakan Kacır, Türkiye'nin otomotivdeki tecrübesini yerli ve milli elektrikli otomobil TOGG ile yeni bir lige taşıdıklarını belirterek, "TOGG, bugün 30'dan fazla Türk teknoloji girişimiyle yakın iş birliği içinde çalışıyor. Ülkemizde mobilite alanındaki yenilikçi girişimlerin doğmasına ve dünyaya açılmasına öncülük ediyor" diye konuştu.

Teknolojide paradigma değişimi yaşanan her alanın Türkiye için yeni fırsatlar sunduğunu vurgulayan Kacır, "Canlı, yenilikçi ve rekabetçi bir girişimcilik ekosistemine sahip olmamız büyük önem taşıyor. Bu anlayışla girişimciliği destekleyen, yatırım ortamını güçlendiren çok boyutlu politikaları hayata geçiriyoruz" dedi.

"Türkiye, Avrupa'nın parlayan yıldızı"

Gençlerin teknoloji geliştirme süreçlerinde önemli rol üstlendiğini ifade eden Kacır, "TEKNOFEST ile milyonlarca gencimizi yapay zekadan roket teknolojisine kadar birçok alanda teknoloji yolculuğuna dahil ediyoruz. Avrupa'da tohum aşamasında en fazla girişimin yatırım aldığı ikinci ülke olduk. 4,6 milyar liralık kamu kaynağını doğrudan girişimlerimize yönlendirdik ve bu desteklerin 120 milyar liralık özel sektör yatırımını harekete geçirdiğini gördük" dedi.

Bakan Kacır, Türkiye'nin teknoloji girişimciliğinde Avrupa'nın "parlayan yıldızı" haline geldiğini belirterek, "Bugün 7 milyar dolar değerlemeyi aşan 7 girişimimizin 6'sının arkasında Bakanlık olarak sağladığımız destekler yer alıyor" diye konuştu.

"Uber'in yatırımı, Türkiye'nin teknoloji üssü vizyonunu güçlendirecek"

Konuşmasında Uber'in Türkiye'de yapacağı yeni yatırımın önemini vurgulayan Bakan Kacır, "TrendyolGo ortaklığıyla ülkemizdeki faaliyetlerini genişleten Uber'in İstanbul'da kuracağı teknoloji merkezi, Türkiye'nin kabiliyetine, istikrarına ve genç insan kaynağına duyulan güvenin açık göstergesidir. Uber, Türkiye'yi yalnızca bir pazar değil, aynı zamanda bir inovasyon üssü olarak görüyor. Önümüzdeki beş yılda 200 milyon dolarlık yatırımla kurulacak teknoloji merkezinde 500'e yakın yetkin teknoloji uzmanı görev alacak. Bu merkez, Uber'in küresel operasyonlarında kritik rol üstlenecek teknolojilerin geliştirilmesine öncülük edecek" dedi.

Türkiye'nin genç ve dinamik nüfusunun bu başarıların temelinde olduğunu ifade eden Bakan Kacır, "34 olan ortanca yaşımızla Avrupa'dan 10 yaş daha genç, teknolojiye hakim bir nüfusa sahibiz. Bu insan kaynağımız, Türkiye'yi küresel bir teknoloji üssüne dönüştürme yolculuğumuzun en kıymetli gücüdür. Gümrük Birliği ve ticaret anlaşmalarıyla 1 milyardan fazla nüfusa erişim imkanı, 62 milyondan fazla uluslararası ziyaretçisi, tedarik zincirlerinin kalbindeki konumu ve nitelikli insan kaynağıyla Türkiye cazibe merkezi olmayı sürdürecek" ifadelerini kullandı.