YÖK'ten emeklilik düzenlemesi hakkında resmi yazı
Yükseköğretim Kurulu, geçici emekli düzenlemesinin sona ereceğini ve 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla emekliye sevk edilecek kişilerin sözleşmeli olarak çalıştırılmasına yönelik talepleri üniversitelerden istedi!
20 Ekim 2025 tarihli "YÖK,
Öğretim Üyelerinin Emeklilik Düzenlemesini Netleştirmeli" başlıklı
yazımızda, 43 üniversitede emeklilik yaş haddinin 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla
sona ereceğini, 17 yıla aşkın zamandır sürdürülen bu uygulamanın 2025 yılı sonu
itibarıyla sona erdirilip erdirilemeyeceği konusunda 67 yaş haddini aşmış göreve
devam eden öğretim üyeleri ile 67 yaş sınırında olan kişilerin meraklı bekleyişinin
devam ettiğini; yılın sonuna hızla yaklaştığımız bugünlerde Yükseköğretim Kurulunun
bu konuda yaptığı ya da yapacağı çalışmayı kamuoyuyla paylaşmasının isabetli
olacağını gündeme getirmiştik.
Bunun üzerine, 2547 sayılı Kanunun geçici 55 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan yaş haddi düzenlemesinin 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla yürürlükten kalkacağı ifade edilmiştir.
Ayrıca, 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla 67 yaşını dolduran öğretim üyeleri ile
15 Mart 2026 tarihine kadar yaş haddini dolduracak öğretim üyelerinden istihdamında
fayda görülenlerin sözleşmeli olarak çalıştırılmasına ilişkin tekliflerin 12
Aralık 2025 tarihine kadar Yükseköğretim Kuruluna sunulması istenmiştir.