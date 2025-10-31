YÖK'ten emeklilik düzenlemesi hakkında resmi yazı

20 Ekim 2025 tarihli "YÖK, Öğretim Üyelerinin Emeklilik Düzenlemesini Netleştirmeli" başlıklı yazımızda, 43 üniversitede emeklilik yaş haddinin 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla sona ereceğini, 17 yıla aşkın zamandır sürdürülen bu uygulamanın 2025 yılı sonu itibarıyla sona erdirilip erdirilemeyeceği konusunda 67 yaş haddini aşmış göreve devam eden öğretim üyeleri ile 67 yaş sınırında olan kişilerin meraklı bekleyişinin devam ettiğini; yılın sonuna hızla yaklaştığımız bugünlerde Yükseköğretim Kurulunun bu konuda yaptığı ya da yapacağı çalışmayı kamuoyuyla paylaşmasının isabetli olacağını gündeme getirmiştik.



Bunun üzerine, 2547 sayılı Kanunun geçici 55 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan yaş haddi düzenlemesinin 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla yürürlükten kalkacağı ifade edilmiştir.

Ayrıca, 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla 67 yaşını dolduran öğretim üyeleri ile 15 Mart 2026 tarihine kadar yaş haddini dolduracak öğretim üyelerinden istihdamında fayda görülenlerin sözleşmeli olarak çalıştırılmasına ilişkin tekliflerin 12 Aralık 2025 tarihine kadar Yükseköğretim Kuruluna sunulması istenmiştir.





