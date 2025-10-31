Hulusi Akar'dan TBMM Başkanı Kurtulmuş'a tam destek
Bodrum'da CHP'li meclis üyesi ile bir zanlı rüşvetten tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan CHP'li belediye meclis üyesi ile bir zanlı tutuklandı.

Bodrum'da CHP'li meclis üyesi ile bir zanlı rüşvetten tutuklandı

İlçede müteahhitlik yapan iş insanı, CHP'li belediye meclis üyesi N.A'nın rüşvet istediği iddiasıyla Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu.

Başlatılan soruşturma kapsamında operasyon düzenleyen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri tarafından şüpheli N.A. gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında İ.Ç'nin de yakalanmasıyla gözaltı sayısı 2'ye yükseldi.

Gümbet Mahallesi'ndeki KOM Büro Amirliği'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler, Bodrum Adliyesi'ne sevk edildi.

Adliyeye getirilişinde gazetecilerin soru yönelttiği N.A, masum olduğunu, herhangi bir sorun olmadığını ileri sürdü.

N.A'nın, müteahhidin inşaatına giden yolu açtırmak için rüşvet istediği ileri sürüldü.

Zanlılar, savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

- Bodrum Belediyesinden açıklama

Bodrum Belediyesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, Belediye Meclis Üyesi hakkında yürütülen soruşturmanın tamamen yargı makamlarının yetki ve sorumluluğunda olduğu anlatıldı.

Gelişmelerin takip edildiği belirtilen açıklamada, "Bodrum Belediyesi olarak yargı sürecine ve hukukun üstünlüğüne olan inancımız gereği süreci saygıyla karşılıyor, gelişmeleri kamu güvenliği ve kurumsal itibarın korunması çerçevesinde yakından takip ediyoruz." denildi.

CHP Muğla İl Başkanlığından yapılan açıklamada ise yargı sürecine saygı duyulduğu, rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan N.A'nın partiden kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiği bildirildi.

