Van'da genç hemşire evinde ölü bulundu

SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin kardiyoloji yoğun bakım servisinde görev yapan 28 yaşındaki Aydın Kaçmaz'dan bir süre haber alamayan yakınları, durumdan şüphelenerek evine gitti. İçeri giren yakınları genç hemşirenin cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, Kaçmaz'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi otopsi için Van Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından Kaçmaz'ın cenazesinin Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.