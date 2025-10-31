Iğdır'da mahalle bekçisi tarlada intihar etti

Olay, Iğdır merkez Hakveyis köyünde bir tarlada yaşandı. Mezarlık çevresinden gelen silah sesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Iğdır Emniyet Müdürlüğü'nde mahalle bekçisi olarak görev yapan bekçi Y.A'yı beylik silahıyla vurulmuş halde buldu. Yapılan incelemede Y.A'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yakın çevresinden edinilen bilgilere göre, Y.A'nın bir süredir yasadışı bahis sitelerinde oyun oynadığı ve bu nedenle yüklü miktarda borçlandığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.