Hulusi Akar'dan TBMM Başkanı Kurtulmuş'a tam destek

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, yaptığı açıklamada, kurumların ve temsil eden şahsiyetlerin saygınlığının devletin bekası için şart olduğunu vurguladı. Akar, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un şahsında Meclis'e karşı yapılan bir durumu "büyük bir saygısızlık ve sorumsuzluk" olarak nitelendirerek, derhal düzeltilmesi çağrısında bulundu.

Hulusi Akar'dan TBMM Başkanı Kurtulmuş'a tam destek

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a yönelik sözlere sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

Bir devletin bekası;
Kurumların ve onları temsil eden şahsiyetlerin saygınlığı ve etkinliği ile mümkündür.

TBMM; devletin kalbi,

Terörsüz Türkiye; milletimizin ortak hedefidir.

Bu hedefe yürürken;
Birlik ve beraberlik,
Sorumlu davranmak şarttır !

TBMM Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş'un duruşu da sevdası da bellidir, açıktır, nettir.

TBGT'nin inşa ve ihyası için çalıştığımız bu günlerde yapılan, Meclis Başkanımız Sayın Kurtulmuş'un şahsında TBMM'ne karşı büyük bir saygısızlık, sorumsuzluktur.

Yanlıştır !

Derhal düzeltilmelidir.

