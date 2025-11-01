Hulusi Akar'dan TBMM Başkanı Kurtulmuş'a tam destek
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: 3 bin 700 futbolcu inceleniyor
Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: İlk 4 madde asla konuşulmadı
Süre sona erdi: 1 milyon 799 bin kişi ehliyetini yenilemedi
Teknoloji devi Türkiye'yi üs seçti: Uber 200 milyon dolarlık merkez kuracak
Türkiye'nin en büyüğü açılıyor: Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yok yok!
TSK Muvazzaf Subay Adayı Başvurusu süresi uzatıldı
Başsavcılıktan 'Hüseyin Gün' açıklaması: 'Kaybolma' iddiaları dezenformasyon
Hazine'nin 2026 yol haritası belli oldu
YÖK'ten eğitimi dönüştürecek karar: Staj süreleri uzuyor
Erdoğan'dan sert İsrail çıkışı: İsrail masum değil, zalimin ta kendisidir
Mülkiyet ihtilaflarında yeni dönem: Türkiye 'sıfır kadastro dosyası' hedefine yaklaşıyor
Ekonomistlerin ekim enflasyonu beklentisi belli oldu
TCMB'den sürpriz 'altın' kararı: Yerli üretim alımı durduruldu!
Eğitimde yapay zeka dönemi: Yazılı kağıtlarını yapay zeka puanlayacak
PFDK bahis oynayan hakemler için kararını verdi
Kartal Otel faciasına ilişkin davada karar verildi!
Bakan Şimşek: Enflasyonda hızlı düşüş olacak
Ekim ayı enflasyon beklentisine göre memur zammı kaç olacak?
Kamuda esnek çalışma modelleri yolda
İşte 12 soruda 'elektrik tarifesinde yeni limit'
Ozan Elektronik Para AŞ'ye kayyım atandı: 10 Gözaltı
İzmir'de su krizi: Su kesintileri 15 Kasım'a kadar uzatıldı
Cevdet Yılmaz: Bütçe giderlerinde sapma yok
Benzine zam geldi, tabela değişti
Ortaokulda 7. Sınıf Öğrencisi Arkadaşını Bıçakladı
Balıkesir'de yine deprem! Bölge halkı diken üstünde...
Az çalışana az, çok çalışana çok maaş! Emekli maaş sistemi değişiyor
Devlet Elektrik Desteği Şartları Değişti: Kimler Yararlanamayacak?
ABD, 2026'da kabul edeceği mülteci sayısını açıkladı
1 Kasım 2025'ten önemli gündem başlıkları

1 Kasım 2025'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Kasım 2025 00:01, Son Güncelleme : 01 Kasım 2025 00:03
1 Kasım 2025'ten önemli gündem başlıkları

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda ziyaret edecek.

(İstanbul/10.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Deprem Kaynaklı Davalarda Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Toplantısı'na, Besni Adalet Sarayı Açılış Töreni'ne, Adıyaman Adalet Sarayı Ek Hizmet Binası Açılış Töreni'ne katılacak, Adıyaman Tarım Mükemmeliyet Merkezi'nde incelemede bulunacak.

(Kahramanmaraş/10.00/Adıyaman/13.30/15.30/16.30)

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından düzenlenecek "Göçün 60. Yıl Dönümü" programına katılacak.

(Stockholm)

3- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, UNESCO 43. Genel Konferansı Sabah Oturumu Genel Politika Görüşmeleri Ulusal Beyan Konuşması programına, Özbekistan Okul Öncesi ve Okul Eğitimi Bakanı Ezzahan Karımova ile "İşbirliği İmza Töreni"ne iştirak edecek.

(Semerkant)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, DENEYAP İstanbul Mezuniyet Töreni ile TRT World Forum 2025'e katılacak.

(İstanbul/12.00/14.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Valiliği, MHP İl Başkanlığını ziyaret edecek, Burdur-Tefenni-Çavdır Yolu'nun açılış törenine katılacak, esnafa ve AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak.

(Burdur/11.00/12.30/14.00/15.00/16.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 11. haftasına, Göztepe-Gençlerbirliği ve Galatasaray-Trabzonspor müsabakalarıyla devam edilecek.

(İzmir/17.00/İstanbul/20.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 12. haftasına, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-SMS Grup Sarıyer, Eminevim Ümraniyespor-Özbelsan Sivasspor ve Serikspor-Adana Demirspor maçlarıyla devam edilecek.

(Ankara/13.30/İstanbul/16.00/Sivas/19.00)

3- Nesine 2. Lig'in 11. haftası, Beyaz Grup'ta oynanacak 1 müsabakayla başlayacak.

4- Nesine 3. Lig'in 9. haftası, gruplarda yapılacak 9 karşılaşmayla başlayacak.

5- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 7. haftası, 1 müsabakayla başlayacak.

6- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasına, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Beşiktaş GAİN, Türk Telekom-Galatasaray MCT Technic ve Bursaspor Basketbol-Bahçeşehir Koleji maçlarıyla devam edilecek.

(Denizli/13.00/Ankara/15.30/Bursa/18.00)

7- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftası, Galatasaray Çağdaş Faktoring-Nesibe Aydın ve Dardanel Çanakkale Belediyespor-Fenerbahçe Opet karşılaşmalarıyla başlayacak.

(İstanbul/13.00/Çanakkale/15.00)

8- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 7. haftası, Ortahisar Belediyespor-MC Sistem Yurdum maçıyla başlayacak.

(Trabzon/16.00)

9- Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları'nın dördüncü ve son ayağı 2025 Cumhuriyet Kupası kapsamında Gezgin Adalar Parkuru Coğrafi Yarışı ve ORC Şamandıra Yarışları yapılacak.

(İstanbul/11.00)

