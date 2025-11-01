1 Kasım 2025'ten önemli gündem başlıkları.

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda ziyaret edecek.

(İstanbul/10.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Deprem Kaynaklı Davalarda Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Toplantısı'na, Besni Adalet Sarayı Açılış Töreni'ne, Adıyaman Adalet Sarayı Ek Hizmet Binası Açılış Töreni'ne katılacak, Adıyaman Tarım Mükemmeliyet Merkezi'nde incelemede bulunacak.

(Kahramanmaraş/10.00/Adıyaman/13.30/15.30/16.30)

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından düzenlenecek "Göçün 60. Yıl Dönümü" programına katılacak.

(Stockholm)

3- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, UNESCO 43. Genel Konferansı Sabah Oturumu Genel Politika Görüşmeleri Ulusal Beyan Konuşması programına, Özbekistan Okul Öncesi ve Okul Eğitimi Bakanı Ezzahan Karımova ile "İşbirliği İmza Töreni"ne iştirak edecek.

(Semerkant)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, DENEYAP İstanbul Mezuniyet Töreni ile TRT World Forum 2025'e katılacak.

(İstanbul/12.00/14.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Valiliği, MHP İl Başkanlığını ziyaret edecek, Burdur-Tefenni-Çavdır Yolu'nun açılış törenine katılacak, esnafa ve AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak.

(Burdur/11.00/12.30/14.00/15.00/16.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 11. haftasına, Göztepe-Gençlerbirliği ve Galatasaray-Trabzonspor müsabakalarıyla devam edilecek.

(İzmir/17.00/İstanbul/20.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 12. haftasına, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-SMS Grup Sarıyer, Eminevim Ümraniyespor-Özbelsan Sivasspor ve Serikspor-Adana Demirspor maçlarıyla devam edilecek.

(Ankara/13.30/İstanbul/16.00/Sivas/19.00)

3- Nesine 2. Lig'in 11. haftası, Beyaz Grup'ta oynanacak 1 müsabakayla başlayacak.

4- Nesine 3. Lig'in 9. haftası, gruplarda yapılacak 9 karşılaşmayla başlayacak.

5- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 7. haftası, 1 müsabakayla başlayacak.

6- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasına, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Beşiktaş GAİN, Türk Telekom-Galatasaray MCT Technic ve Bursaspor Basketbol-Bahçeşehir Koleji maçlarıyla devam edilecek.

(Denizli/13.00/Ankara/15.30/Bursa/18.00)

7- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftası, Galatasaray Çağdaş Faktoring-Nesibe Aydın ve Dardanel Çanakkale Belediyespor-Fenerbahçe Opet karşılaşmalarıyla başlayacak.

(İstanbul/13.00/Çanakkale/15.00)

8- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 7. haftası, Ortahisar Belediyespor-MC Sistem Yurdum maçıyla başlayacak.

(Trabzon/16.00)

9- Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları'nın dördüncü ve son ayağı 2025 Cumhuriyet Kupası kapsamında Gezgin Adalar Parkuru Coğrafi Yarışı ve ORC Şamandıra Yarışları yapılacak.

(İstanbul/11.00)