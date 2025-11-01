1 Kasım 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
1 Kasım 2025 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
ATAMA KARARLARI
- Adli Tıp Yedinci İhtisas Kurulu Üroloji Üyeliğine, İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali İhsan TAŞÇI,
- Adli Tıp Sekizinci İhtisas Kurulu Acil Tıp Üyeliğine, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim İKİZCELİ,
- Adli Tıp Kurumu Adli Tıp Üçüncü İhtisas Kurulu Göz Hastalıkları Üyeliğine, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Esra BİBEROĞLU ÇELİK,
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 inci maddesi gereğince görevlendirilmiştir.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Başmüfettişi Furkan YILDIZ, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince bu görevinden alınmıştır.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan İş Müfettişliğine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren İş Müfettiş Yardımcısı Esma GÜLÇİÇEK CAN, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.
Dışişleri Bakanlığında açık bulunan;
- Enerji, Çevre ve Sınıraşan Sular Genel Müdürlüğüne Zafer ATEŞ,
- İkili İlişkiler Genel Müdürlüklerine Korkut GÜNGEN, Togan ORAL, Tugay TUNÇER, Mustafa PULAT ve Volkan IŞIKÇI,
- Destek Yurtdışı Genel Müdür Yardımcılığına Çınar ERGİN,
- Kuzey Afrika Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Fazıl ŞEKERCİ,
-NATO ve Avrupa-Atlantik Güvenlik ve Savunma Genel Müdür Yardımcılığına Ali Emre ÖZEN,
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Milli Eğitim Bakanlığı;
- Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Yakup TURAN,
- Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar KOÇAK,
görevden alınmış,
- Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Hasan KÖKREK,
- Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Murat KÜÇÜKALİ,
- Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet YİĞİT,
- Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Siirt İl Milli Eğitim Müdürü Salih SADOGLU,
- Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Beraat ŞAHİN,
- Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman EKİCİ,
- Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğüne İlhan SAZ,
- Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Uygar KESKİN, atanmıştır.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Alpaslan AKKURT atanmıştır.
Türk Standardları Enstitüsünde açık bulunan I. Hukuk Müşavirliğine, 3 sayılı
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Suat SAVAŞ atanmıştır.
31 Ekim 2025
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI