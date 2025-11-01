Hafta sonu hava nasıl olacak?
Yurt genelinde hafta sonu yağış beklenmezken, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Kasım 2025 07:29, Son Güncelleme : 01 Kasım 2025 07:29
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre hafta sonu ülke genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Ege'nin kuzeydoğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Hava sıcaklığının, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıkları Ankara'da 20, İstanbul'da 21, İzmir'de 23, Samsun'da 20, Antalya'da 27, Adana'da 30, Diyarbakır'da 25, Erzurum'da 13 derece civarında seyredecek.