Elektrik desteğinde yeni dönem 1 Ocak'ta başlayacak

Elektrik destekleri devam edecek, limitler güncellenecek. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, elektrik destekleri için harekete geçti. Desteklerde daha adil dağılım sağlanacak. Düzenlemeyle enerji kaynaklarının verimli kullanılmasının teşviki de amaçlanıyor.

2026'da mesken tüketici grubuna yönelik yıllık elektrik tüketim limiti 4 bin kilovatsaat olarak belirlendi. Tüketimi yıllık 4 bin kilovatı aşanlar destek kapsamından çıkacak. Bu rakam aylık ortalama 333 kilovata denk geliyor. Fatura karşılığı ise 984 lira olarak belirlendi. Türkiye'de tüketim ortalaması ise aylık 200 kilovat.

Türkiye'de 43 milyona yakın mesken abonesi bulunuyor. Limiti aşan 2,5 milyon abone olduğu öngörülüyor. Düzenlemeden abonelerin yüzde 6'sının etkilenmesi bekleniyor.

Yeni düzenlemeden bazı gruplarsa muaf tutulacak. Bunlar, AFAD'ın geçici barınma evleri, camiler, kur'an kursları, cemevleri, ibadethaneler, cihaza bağlı vatandaşlar, şehit aileleri, gaziler ve tarımsal faaliyette bulunan tüketiciler olarak belirlendi.

Elektrik tarifesinde yeni uygulama 1 Ocak'ta başlayacak.