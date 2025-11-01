Gebze diken üstünde! Bakan Kurum: 16 bina tahliye edildi

Mevlana Mahallesi, Issıkgöl Caddesi'nde 29 Ekim'de saat 07.00 sıralarında çöken 7 katlı Arslan Apartmanı'nın yakınındaki Gaziler Mahallesi, İbrahim Ağa Caddesi'ndeki 5 katlı binada, dün akşam saatlerinde kolonların çatladığı ihbarı yapıldı. İhbar üzerine olay yerine polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İncelemelerin ardından 3 binada 21 daire tahliye edildi. Bölgeye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da gelerek, bilgi aldı. Bakan Kurum, bölgedeki incelemelerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Tek tek tespitlerini gerçekleştiriyoruz"

7 katlı Arslan Apartmanı'nda hayatını kaybeden Bilir ailesine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Bakan Murat Kurum, yıkımın sebeplerini detaylı şekilde araştırdıklarına dikkati çekti.

Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Etraftaki tüm binaları bilim insanlarımızın çalışmalarıyla, AFAD'ımızın, Bakanlığımızın, Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüzün çalışmalarıyla birlikte tek tek tespitlerini gerçekleştiriyoruz. Burada ayrıntılı bir zemin araştırması yapıyoruz çünkü binanın yapım yılına baktığımızda, 2012 yılında yapılmış. Ruhsatı, iskanı olan, kısmen yapı denetim hizmeti de almış binamız. Dolayısıyla burada zeminden kaynaklı bir problem olup, olmadığına ilişkin Boğaziçi Üniversitesi'nden, Fırat Üniversitesi'nden, Kocaeli Üniversitesi'nden, Gebze Teknik Üniversitesi'nden hocalarımızla birlikte bir detaylı çalışma yapıyoruz."

"16 bina tahliye edildi"

Bölgedeki 16 binanın tahliye edildiğini açıklayan Bakan Murat Kurum, "Bu kapsamda 16 evimizi tahliye ettik. 16 binamızda yaşayan vatandaşlarımızı misafirhanelerimizde, otellerimizde şuan için misafir ediyoruz. Yine buradaki vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gidermek adına da gerek esnafımıza, gerek burada yaşayan, evine giremeyen vatandaşlarımıza belediyemiz, Valiliğimiz eliyle gerekli her türlü desteği maddi anlamda da vereceğiz" dedi.

"Gelen talepleri, sorunları detaylı şekilde irdeliyoruz"

Bakan Murat Kurum, 2019'da Kartal Orhantepe'de çöken apartmana da değinerek, sözlerini şöyle noktaladı:

"Tabii hatırlayacaksınız, daha önce Kartal Orhantepe'de bir apartman çökmesi sebebiyle canlarımızı yitirmiştik. Orada da hızlı şekilde bölgeyi inceledik, ayrıntılı etütler yaptık ve akabinde de alınması gereken tüm tedbirleri aldık. Burada da vatandaşımızı dinledik. Gelen talepleri, sorunları detaylı şekilde irdeliyoruz. Gebze'de de yapılması gereken tüm iş ve işlemler yapılacaktır. Vatandaşımız müsterih olsun. Gerek zemin incelemesi sonrası alınacak tedbirler alınacak, gerekse burada yenilenmesi gereken binalarla ilgili atılacak adımları hem Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz, hem de Gebze Belediyesi ile birlikte bu süreci yürüteceğiz. Yitirdiğimiz canlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm Gebze'mize Kocaeli'mize başsağlığı dileklerimi bir kez daha ifade ediyorum. Başımız sağ olsun.