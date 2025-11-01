Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım'da başlayacak
Aile İçi Tartışma: Baba, 9 Yaşındaki Oğlunu ve Kardeşini Öldürdü
Bakan Bolat: Mal ve hizmet ihracatındaki artış devam edecek
Yurtta kız öğrenciler arasında bıçaklı kavga
Gebze diken üstünde! Bakan Kurum: 16 bina tahliye edildi
Elektrik desteğinde yeni dönem 1 Ocak'ta başlayacak
Bahis Skandalında Geçmiş Maçlar İptal Edilir mi?
Sındırgı'da peş peşe artçı depremler
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi bugün açılıyor
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Hulusi Akar'dan TBMM Başkanı Kurtulmuş'a tam destek
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: 3 bin 700 futbolcu inceleniyor
Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: İlk 4 madde asla konuşulmadı
Süre sona erdi: 1 milyon 799 bin kişi ehliyetini yenilemedi
Teknoloji devi Türkiye'yi üs seçti: Uber 200 milyon dolarlık merkez kuracak
TSK Muvazzaf Subay Adayı Başvurusu süresi uzatıldı
Başsavcılıktan 'Hüseyin Gün' açıklaması: 'Kaybolma' iddiaları dezenformasyon
Hazine'nin 2026 yol haritası belli oldu
YÖK'ten eğitimi dönüştürecek karar: Staj süreleri uzuyor
Erdoğan'dan sert İsrail çıkışı: İsrail masum değil, zalimin ta kendisidir
Mülkiyet ihtilaflarında yeni dönem: Türkiye 'sıfır kadastro dosyası' hedefine yaklaşıyor
Ekonomistlerin ekim enflasyonu beklentisi belli oldu
TCMB'den sürpriz 'altın' kararı: Yerli üretim alımı durduruldu!
Eğitimde yapay zeka dönemi: Yazılı kağıtlarını yapay zeka puanlayacak
PFDK bahis oynayan hakemler için kararını verdi
Kartal Otel faciasına ilişkin davada karar verildi!
Bakan Şimşek: Enflasyonda hızlı düşüş olacak
Ekim ayı enflasyon beklentisine göre memur zammı kaç olacak?
Kamuda esnek çalışma modelleri yolda
Güllü'nün ölümünde yeni tanıktan kızıyla ilgili yeni iddia: 'Annemle dost olup onu öldüreceğim'

Şarkıcı Güllü'nün ölümünün ardından yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Yeni tanık Çağrı Kutlu, şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in "Annemle dost olup onu öldüreceğim" dediğini ve planlı bir şekilde annesini hedef aldığını iddia etti.

01 Kasım 2025
Güllü'nün ölümünde yeni tanıktan kızıyla ilgili yeni iddia: 'Annemle dost olup onu öldüreceğim'

Şarkıcı Güllü'nün evinin penceresinden düşerek hayatını kaybettiği olayla ilgili yeni bir tanık ifadesi ortaya çıktı. Bircan Dülger'in yaptığı "Güllü'yü kızının ittiğini düşünüyorum" iddiasından sonra bir başka tanık olan Çağrı Kutlu da Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'i suçlayarak, olayın kazadan çok kasıt içerdiğini öne sürdü.

Kutlu, Tuğyan ile yaklaşık bir yıl önce tanıştığını, aralarında zamanla yakın bir ilişki geliştiğini belirtti. Tuğyan'ın kendisine hem özel, hem de ailevi sorunlarını anlattığını öne süren Kutlu, Tuğyan'ın annesine karşı sürekli öfke ve şiddet içerikli düşünceler beslediğini ileri sürdü.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre Çağrı Kutlu, ifadesinde şunları söyledi:

"Tuğyan'la yaklaşık 1 yıl önce tanıştım, bana problemlerini anlatırdı, çocuğu olduğunu, çocuğunun babasının uyuşturucu ticaretinden cezaevinde bulunduğunu söylemişti. Bana asla uyuşturucu madde kullanmadığını söyledi ancak sonrasında kullandığını hem duydum, hem de şahit oldum."

Nisan ayında Tuğyan'ın kendisini arayıp "Abi ben katil olacağım, kendisi her şeyi yapıyor ama benim hayatıma müdahale ediyor, ben bunu öldüreceğim" dediğini iddia eden Kutlu, Tuğyan'ın annesiyle ilgili şiddet ve tehdit içerikli sözlerinin yanı sıra, evli ve çocuklu sevgilisi Kervan yüzünden de sürekli tartışmalar yaşadığını dile getirdi.

"Evde 2 milyonluk altın var"

Kutlu, ifadesinde "Tuğyan yanıma geldi, 'Çocuğumu, annemi öldüreceğim, evde 2 milyonluk altın var, onu satsam beni idare etmez' şeklinde söylemlerde bulundu. Annesi için 'Bu kadın ölecek. Ben annemle dost olup sonra onu öldüreceğim' dedi" iddiasında bulundu.

Tanık, Tuğyan'ın bir keresinde evin bakıcısının oğlundan yanında silah bulmasını istediğini, silahın ne için kullanılacağını belirtmediğini söyledi. Kutlu, "Ben olayın kaza olduğuna inanmıyorum" dedi.

Şüpheleri artıran ifadeler

Öte yandan tanık olarak ifade veren Tuğyan Ülkem Gülter'in yakın arkadaşı Bircan Dülger de, Tuğyan'ın yıllar önce annesini mutfak önlüğüyle bağladığını, erkek arkadaşı için annesini dövdüğünü, annesinin arabasının frenlerini kesmekle tehdit ettiğini ve bıçakla kendine zarar verdiğini iddia etmişti.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken Çağrı Kutlu'nun ifadeleri, Güllü'nün ölümüyle ilgili şüpheleri artırdı.

