Bakan Bolat: Mal ve hizmet ihracatındaki artış devam edecek

Bakan Bolat, yazılı açıklamasında, eylül ayına ilişkin dış ticaret ve yılın üçüncü çeyreğine dair turizm istatistiklerini değerlendirdi.

Türkiye'nin ihracatının eylülde yüzde 2,8 artışla 22,6 milyar dolara ulaştığını belirten Bolat, bu rakamın en yüksek eylül ayı ihracatı olduğunu, yıllıklandırılmış mal ihracatının da 269,7 milyar dolara ulaştığını vurguladı.

Bolat, söz konusu rekorun küresel ekonomide ağırlaşan rekabet şartları, artan korumacılık, zayıf dış talep ve yakın coğrafyada devam eden karışıklıklara rağmen başarıldığına dikkati çekti.

Bu yılın ocak-eylül döneminde de Türkiye'nin ihracatının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 artışla 200,6 milyar dolar olduğunu aktaran Bolat, şu değerlendirmede bulundu:

"Eylül ayı itibarıyla yıllıklandırılmış ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre 8,3 milyar dolar artarak 269,7 milyar dolara ulaştı. Yıl başında belirlediğimiz 390 milyar dolarlık mal ve hizmetler ihracatı hedefimizi eylül itibarıyla gerçekleştirdik. Eylülde ithalat ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 artarak 29,5 milyar dolar oldu. Ocak-eylül döneminde ithalatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,9 artışla, 267,6 milyar dolar olarak gerçekleşti."

"Mal ve hizmet ihracatındaki artış devam edecek"

Bolat, eylülde yıllıklandırılmış ithalatın da geçen yılın aynı ayına göre 18,9 milyar dolar artarak 359 milyar dolara yükseldiğini belirterek dış ticaret açığının söz konusu ayda yüzde 33,8 artışla 6,9 milyar olduğunu ifade etti.

Ocak-eylül döneminde ise dış ticaret açığının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,8 artışla, 67,1 milyar dolar olarak gerçekleştiğini bildiren Bolat, şunları kaydetti:

"Yıllıklandırılmış dış ticaret açığımız, geçen yılın aynı ayına göre 10,7 milyar dolar artarak 89,3 milyar dolar oldu. Turizm geliri üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,9 artarak 24,3 milyar dolar olmuştur. AB-27'nin yıllıklandırılmış ithalatının hala yatay seyrini koruması, zayıf dış talep, yakın coğrafyamızda süregelen savaşlar, tarife artışlarının getirdiği belirsizliğin devam etmesiyle gelen zorlu rekabet şartlarına rağmen hem mal hem de hizmet ihracatımızda artış devam etmektedir. "