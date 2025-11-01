Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım'da başlayacak
Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım'da başlayacak
Aile İçi Tartışma: Baba, 9 Yaşındaki Oğlunu ve Kardeşini Öldürdü
Aile İçi Tartışma: Baba, 9 Yaşındaki Oğlunu ve Kardeşini Öldürdü
Bakan Bolat: Mal ve hizmet ihracatındaki artış devam edecek
Bakan Bolat: Mal ve hizmet ihracatındaki artış devam edecek
Yurtta kız öğrenciler arasında bıçaklı kavga
Yurtta kız öğrenciler arasında bıçaklı kavga
Gebze diken üstünde! Bakan Kurum: 16 bina tahliye edildi
Gebze diken üstünde! Bakan Kurum: 16 bina tahliye edildi
Elektrik desteğinde yeni dönem 1 Ocak'ta başlayacak
Elektrik desteğinde yeni dönem 1 Ocak'ta başlayacak
Bahis Skandalında Geçmiş Maçlar İptal Edilir mi?
Bahis Skandalında Geçmiş Maçlar İptal Edilir mi?
Sındırgı'da peş peşe artçı depremler
Sındırgı'da peş peşe artçı depremler
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi bugün açılıyor
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi bugün açılıyor
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Hulusi Akar'dan TBMM Başkanı Kurtulmuş'a tam destek
Hulusi Akar'dan TBMM Başkanı Kurtulmuş'a tam destek
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: 3 bin 700 futbolcu inceleniyor
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: 3 bin 700 futbolcu inceleniyor
Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: İlk 4 madde asla konuşulmadı
Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: İlk 4 madde asla konuşulmadı
Süre sona erdi: 1 milyon 799 bin kişi ehliyetini yenilemedi
Süre sona erdi: 1 milyon 799 bin kişi ehliyetini yenilemedi
Teknoloji devi Türkiye'yi üs seçti: Uber 200 milyon dolarlık merkez kuracak
Teknoloji devi Türkiye'yi üs seçti: Uber 200 milyon dolarlık merkez kuracak
TSK Muvazzaf Subay Adayı Başvurusu süresi uzatıldı
TSK Muvazzaf Subay Adayı Başvurusu süresi uzatıldı
Başsavcılıktan 'Hüseyin Gün' açıklaması: 'Kaybolma' iddiaları dezenformasyon
Başsavcılıktan 'Hüseyin Gün' açıklaması: 'Kaybolma' iddiaları dezenformasyon
Hazine'nin 2026 yol haritası belli oldu
Hazine'nin 2026 yol haritası belli oldu
YÖK'ten eğitimi dönüştürecek karar: Staj süreleri uzuyor
YÖK'ten eğitimi dönüştürecek karar: Staj süreleri uzuyor
Erdoğan'dan sert İsrail çıkışı: İsrail masum değil, zalimin ta kendisidir
Erdoğan'dan sert İsrail çıkışı: İsrail masum değil, zalimin ta kendisidir
Mülkiyet ihtilaflarında yeni dönem: Türkiye 'sıfır kadastro dosyası' hedefine yaklaşıyor
Mülkiyet ihtilaflarında yeni dönem: Türkiye 'sıfır kadastro dosyası' hedefine yaklaşıyor
Ekonomistlerin ekim enflasyonu beklentisi belli oldu
Ekonomistlerin ekim enflasyonu beklentisi belli oldu
TCMB'den sürpriz 'altın' kararı: Yerli üretim alımı durduruldu!
TCMB'den sürpriz 'altın' kararı: Yerli üretim alımı durduruldu!
Eğitimde yapay zeka dönemi: Yazılı kağıtlarını yapay zeka puanlayacak
Eğitimde yapay zeka dönemi: Yazılı kağıtlarını yapay zeka puanlayacak
PFDK bahis oynayan hakemler için kararını verdi
PFDK bahis oynayan hakemler için kararını verdi
Kartal Otel faciasına ilişkin davada karar verildi!
Kartal Otel faciasına ilişkin davada karar verildi!
Bakan Şimşek: Enflasyonda hızlı düşüş olacak
Bakan Şimşek: Enflasyonda hızlı düşüş olacak
Ekim ayı enflasyon beklentisine göre memur zammı kaç olacak?
Ekim ayı enflasyon beklentisine göre memur zammı kaç olacak?
Kamuda esnek çalışma modelleri yolda
Kamuda esnek çalışma modelleri yolda
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Bakan Bolat: Mal ve hizmet ihracatındaki artış devam edecek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, zayıf dış talep, yakın coğrafyada devam eden savaşlar, tarife artışlarının getirdiği belirsizliklerin devam etmesiyle oluşan zorlu rekabet şartlarına rağmen Türkiye'nin mal ve hizmet ihracatındaki artışın devam ettiğini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Kasım 2025 09:55, Son Güncelleme : 01 Kasım 2025 09:48
Yazdır
Bakan Bolat: Mal ve hizmet ihracatındaki artış devam edecek

Bakan Bolat, yazılı açıklamasında, eylül ayına ilişkin dış ticaret ve yılın üçüncü çeyreğine dair turizm istatistiklerini değerlendirdi.

Türkiye'nin ihracatının eylülde yüzde 2,8 artışla 22,6 milyar dolara ulaştığını belirten Bolat, bu rakamın en yüksek eylül ayı ihracatı olduğunu, yıllıklandırılmış mal ihracatının da 269,7 milyar dolara ulaştığını vurguladı.

Bolat, söz konusu rekorun küresel ekonomide ağırlaşan rekabet şartları, artan korumacılık, zayıf dış talep ve yakın coğrafyada devam eden karışıklıklara rağmen başarıldığına dikkati çekti.

Bu yılın ocak-eylül döneminde de Türkiye'nin ihracatının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 artışla 200,6 milyar dolar olduğunu aktaran Bolat, şu değerlendirmede bulundu:

"Eylül ayı itibarıyla yıllıklandırılmış ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre 8,3 milyar dolar artarak 269,7 milyar dolara ulaştı. Yıl başında belirlediğimiz 390 milyar dolarlık mal ve hizmetler ihracatı hedefimizi eylül itibarıyla gerçekleştirdik. Eylülde ithalat ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 artarak 29,5 milyar dolar oldu. Ocak-eylül döneminde ithalatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,9 artışla, 267,6 milyar dolar olarak gerçekleşti."

"Mal ve hizmet ihracatındaki artış devam edecek"

Bolat, eylülde yıllıklandırılmış ithalatın da geçen yılın aynı ayına göre 18,9 milyar dolar artarak 359 milyar dolara yükseldiğini belirterek dış ticaret açığının söz konusu ayda yüzde 33,8 artışla 6,9 milyar olduğunu ifade etti.

Ocak-eylül döneminde ise dış ticaret açığının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,8 artışla, 67,1 milyar dolar olarak gerçekleştiğini bildiren Bolat, şunları kaydetti:

"Yıllıklandırılmış dış ticaret açığımız, geçen yılın aynı ayına göre 10,7 milyar dolar artarak 89,3 milyar dolar oldu. Turizm geliri üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,9 artarak 24,3 milyar dolar olmuştur. AB-27'nin yıllıklandırılmış ithalatının hala yatay seyrini koruması, zayıf dış talep, yakın coğrafyamızda süregelen savaşlar, tarife artışlarının getirdiği belirsizliğin devam etmesiyle gelen zorlu rekabet şartlarına rağmen hem mal hem de hizmet ihracatımızda artış devam etmektedir. "

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber