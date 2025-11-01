Hakan Fidan: Türkiye, İstanbul'da Dördüncü Tur Görüşmeye Hazır

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Ukrayna'da barışçıl bir çözüme giden yolda diplomasinin geçerli bir yol olduğuna inanıyoruz. Bu anlayışla, İstanbul'da dördüncü bir tur görüşmeye ve olası bir liderler zirvesine ev sahipliği yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha teyit ediyoruz" dedi.

TRT World Forum 2025 ve Diplomasi Vurgusu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Küresel Yeniden Kurulum: Eski Düzenden Yeni Gerçeklere" temasıyla İstanbul'da düzenlenen TRT World Forum 2025'te, "Yüksek Riskli Diplomasinin Dönüşü: Orta Güçler ve Yükselen Çok Kutuplu Düzen" başlıklı oturumun açılışında konuştu. Fidan, küresel platformlarda sorunların açık ve yapıcı şekilde tartışılabildiğini belirterek, forumun önyargısız tartışma şansı sunduğunu ve bu dönemde buna çok ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Küresel Sistemde Belirsizlik ve Değişen Dengeler

Fidan, geçen yıl yapılan analizlerin uluslararası sistemdeki belirsizliğin arttığını gösterdiğini söyledi. "Şu anki uluslararası sistemin tanımına bakacak olursak, eğer tek bir kelime ile anlatacak olursak bu kesinlikle 'belirsizlik' olur" ifadelerini kullandı. Küresel devletlerin fonksiyonelliğini kaybettiğini, bölgesel kurumların ise kompleks krizlerle başa çıkamadığını belirtti.

Türkiye'nin Vizyonu ve Uluslararası Kurumlar

Fidan, Türkiye'nin vizyonunun açık olduğunu, kurumlarla birlikte hareket ettiklerini ve diyaloğa açık olduklarını vurguladı. "Birliği bir arada tutmak istiyoruz, ortak güvenlik ve geleceğin refahı için" dedi. Ayrıca, küresel işbirlikleriyle güçlü bir uluslararası sistem reformuna ihtiyaç olduğunu belirtti.

Bölgesel Sahiplenme ve Çok Taraflılık

Fidan, daha güçlü ve işleyen bir uluslararası düzene ulaşmanın ikinci şartının çok taraflılık ve bölgesel sahiplenme olduğunu söyledi. "Krizler boşlukta ortaya çıkmaz. Genellikle bölgesel bağlamlardan kaynaklanır ve bölgesel sorumluluk ve çözümlerle çözülmeleri gerekir" dedi.

Balkanlar'da üçlü ve çok taraflı mekanizmalarla uzlaşı ve diyaloğu desteklemek

Güney Kafkasya'da kapsayıcı platformlarla normalleşme ve işbirliğini teşvik etmek

Orta Doğu'da güvenlik ve insani zorlukları ele almak için doğrudan ortaklarla etkileşim kurmak

Afrika'da karşılıklı saygı ve ortak faydaya dayalı kalkınma ve kapasite geliştirme yoluyla ortaklık geliştirmek

Gazze Temas Grubu'nun Rolü

Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rehberliğinde Türkiye'nin Gazze'deki soykırımı durdurmak için yoğun diplomatik çabalar sarf ettiğini belirtti. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Arap Birliği Temas Grubu'nun çabalarının, Gazze'deki durum hakkında uluslararası farkındalığın artmasına önemli katkı sağladığını ifade etti.

Gazze'de Ateşkes ve İki Devletli Çözüm

Bakan Fidan, "Ateşkesin tam olarak uygulanmasını sağlamalıyız. Ancak ateşkes kesinlikle kendi başına bir amaç değildir. Bölgede adil ve kalıcı bir barış ancak iki devletli çözümün hayata geçirilmesiyle sağlanabilir" dedi. Gazze'nin Filistinliler tarafından yönetilmesinin önemine dikkat çekti.

Rusya-Ukrayna Savaşı ve İstanbul Süreci

Fidan, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nda her iki tarafla da yapıcı diyaloğu sürdürdüğünü, İstanbul süreciyle tarafların müzakere masasına dönüşlerini kolaylaştırdığını belirtti. Üç tur görüşme, esir değişimleri ve doğrudan diyalog gibi somut sonuçlar elde edildiğini söyledi.

Türkiye'nin Çok Taraflılık Vizyonu

Fidan, Türkiye'nin çok taraflılık ve bölgesel sahiplenme temelindeki eylemlerinin ortak geleceğin parametrelerini şekillendirmeye devam edeceğini vurguladı. "Daha adil, daha dengeli ve daha temsili bir uluslararası düzen vizyonumuzu paylaşan tüm ortaklarımızla çalışmaya devam edeceğiz. Kararlılık ve sorumlulukla, bölgemizde ve ötesinde barışı, istikrarı ve işbirliğini teşvik etme çabalarının ön saflarında yer almaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



