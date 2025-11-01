Şimşek: Turizm ve İhracat Cari Dengeyi Destekliyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, turizmdeki istikrar ve ihracat performansının cari dengeye katkı sağladığını açıkladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, turizmdeki istikrarlı görünüm ve ihracat performansının sürdürülebilir cari denge hedeflerini desteklediğini belirterek, "Markalaşma, sürdürülebilirlik ve yüksek katma değer odaklı politikalarla mal ve hizmet ihracatında rekabet gücümüzü artırmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
Turizm ve İhracatta Son Gelişmeler
Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eylül ayına ilişkin dış ticaret ve yılın üçüncü çeyreğine dair turizm istatistiklerini değerlendirdi. Üçüncü çeyrekte turizm gelirinin yıllık
yüzde 3,9, ziyaretçi sayısının ise
yüzde 1,9 arttığına dikkat çekti. Böylece yıllıklandırılmış turizm geliri
63,8 milyar dolara, ziyaretçi sayısı ise
63,1 milyona ulaştı.
İhracat Performansı ve Cari Denge
Şimşek, eylülde yıllıklandırılmış ihracatın da yaklaşık
270 milyar dolara yükseldiği bilgisini verdi.
- Turizmdeki istikrarlı görünüm ve ihracat performansı sürdürülebilir cari denge hedefini destekliyor.
- Markalaşma, sürdürülebilirlik ve yüksek katma değer odaklı politikalar ile mal ve hizmet ihracatında rekabet gücünün artırılmasına devam edilecek.