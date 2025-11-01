Şimşek: Turizm ve İhracat Cari Dengeyi Destekliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, turizmdeki istikrarlı görünüm ve ihracat performansının sürdürülebilir cari denge hedeflerini desteklediğini belirterek, "Markalaşma, sürdürülebilirlik ve yüksek katma değer odaklı politikalarla mal ve hizmet ihracatında rekabet gücümüzü artırmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Turizm ve İhracatta Son Gelişmeler

Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eylül ayına ilişkin dış ticaret ve yılın üçüncü çeyreğine dair turizm istatistiklerini değerlendirdi. Üçüncü çeyrekte turizm gelirinin yıllık

yüzde 3,9, ziyaretçi sayısının ise

yüzde 1,9 arttığına dikkat çekti. Böylece yıllıklandırılmış turizm geliri

63,8 milyar dolara, ziyaretçi sayısı ise

63,1 milyona ulaştı.

İhracat Performansı ve Cari Denge

Şimşek, eylülde yıllıklandırılmış ihracatın da yaklaşık

270 milyar dolara yükseldiği bilgisini verdi.