Köpek saldıran gencin kolunda doku ölmesi oluştu

Mehmet Serkan Akırmak, Ankara'da çalıştığı iş yerindeki köpeğin saldırısına uğrayarak ağır yaralandı.

Olay, 25 Ekim akşamı Etimesgut ilçesinde yer alan Şaşmaz Oto Sanayi'nde meydana geldi.

İddialara göre, 19 yaşındaki Mehmet Serkan Akırmak, çalıştığı iş yerine ait köpeği beslemeye çalıştığı sırada saldırısına uğradı.

Çevredekilerin müdahalesiyle kurtarılan Akırmak'ın kafasında, kolunda ve vücudunun farklı bölgelerinde derin ısırık izleri oluştu.

Ağır yaralanan Akırmak, götürüldüğü hastanedeki ilk müdahalenin ardından Bilkent Şehir Hastanesine nakledildi.

MS (Multiple Skleroz) hastalığıyla da mücadele eden genç adam geçirdiği ameliyatların ardından müşahedeye alındı. Yetkililer tarafından barınağa yerleştirilen saldırgan köpeğe ise kuduz testi uygulanacağı belirtildi.

"Kafamdan ve kolumdan ısırdı, kanlar içinde kaldım"

Yaşadığı saldırıyla ilgili konuşan Mehmet Serkan Akırmak,

"İş yerimden aradılar. Köpeğe yemek vermemi söylediler. Bir sonraki gün tatil günümüzdü. Köpeği besleyemeyeceğimiz için mama kabına biraz daha fazla yemek koymak istedim. Muhtemelen beni tehdit olarak algıladı. Yemeğini verdiğim sırada önce kafamdan ısırdı. Kendimi kurtarmaya çalışırken de kolumda saldırdı. Müdahale etmemize rağmen kolumu bırakmadı. Kanlar içinde kaldım. Hastaneye gittik. Koluma ufak dikiş attılar ve taburcu edildim. Evde geldikten bir süre sonra yaramda enfeksiyon oluştu. Kolumda 'doku ölmesi' oluştuğu için bu durumdayım"

dedi.