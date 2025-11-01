Hulusi Akar'ın pasta ikramı görüntüleri kasıtlı olarak çarpıtıldı
'Yaptığımız hizmetlerin karşılığı olsa yüzde 80-90 oy alırız'
Bakan Kurum: Yalanlara, iftiralara aldırmadık, gereğini yaptık
Yaz Kur'an kurslarından veliler ne kadar memnun?
İlköğretim müfredatına bilinçli tüketici dersi eklenecek
Erdoğan: Şehirlerin kime oy verdiğiyle ilgilenmiyoruz
Ankara'da artan trafik sorununa araç sürücüleri tepkili
Sosyal güvenlik sisteminin kapsamı genişletilecek
Şimşek: Turizm ve İhracat Cari Dengeyi Destekliyor
Hakan Fidan: Türkiye, İstanbul'da Dördüncü Tur Görüşmeye Hazır
Otomotivde hedef 43,7 milyar dolar ihracat
Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer, cezaevinde ölü bulundu
Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım'da başlayacak
Aile İçi Tartışma: Baba, 9 Yaşındaki Oğlunu ve Kardeşini Öldürdü
Bakan Bolat: Mal ve hizmet ihracatındaki artış devam edecek
Yurtta kız öğrenciler arasında bıçaklı kavga
Gebze diken üstünde! Bakan Kurum: 16 bina tahliye edildi
Elektrik desteğinde yeni dönem 1 Ocak'ta başlayacak
Bahis Skandalında Geçmiş Maçlar İptal Edilir mi?
Sındırgı'da peş peşe artçı depremler
Hafta sonu hava nasıl olacak?
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Hulusi Akar'dan TBMM Başkanı Kurtulmuş'a tam destek
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: 3 bin 700 futbolcu inceleniyor
Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: İlk 4 madde asla konuşulmadı
Süre sona erdi: 1 milyon 799 bin kişi ehliyetini yenilemedi
Teknoloji devi Türkiye'yi üs seçti: Uber 200 milyon dolarlık merkez kuracak
TSK Muvazzaf Subay Adayı Başvurusu süresi uzatıldı
Başsavcılıktan 'Hüseyin Gün' açıklaması: 'Kaybolma' iddiaları dezenformasyon
Hazine'nin 2026 yol haritası belli oldu
İşte Ayasofya'yı yakmaya çalışan şüpheli için istenen ceza

Dünya Miras Alanı sınırlarında olan Ayasofya Camii'nin içerisindeki zemin halısını yanında getirdiği kitap, yazma ve ağaç parçalarını tutuşturarak yakmaya çalışan şüpheli hakkında 13 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı.

01 Kasım 2025
İstanbul'da 11 Temmuz 2025'de 'Dünya Miras Alanı' sınırlarında olan Ayasofya-i Kebir Camii Şerif'in içindeki zemin halısını, yanında getirdiği kitap, yazma ve ağaç parçalarını yanıcı madde ile tutuşturarak yakmaya çalışan şüpheli Mesut G.'ye yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 'ihbar eden' sıfatıyla, Mesut G. ise 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı. Hazırlanan iddianamede, olay günü emniyete gelen ihbarda Ayasofya Camii'nde yangın çıkarmaya çalışan bir şahsın olduğunun bildirildiği, yangının cami görevlileri tarafından söndürüldüğü, bunun üzerine Bakanlıkça 'Dünya Miras Alanı' sınırlarında olan ve 1.grup korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli olan Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi harimindeki kundaklama olayı nedeniyle suç duyurusunda bulunulması üzerine soruşturma işlemlerine başlandığı anlatıldı.

Güvenlik kamerası görüntülerine yer verilen iddianamede, şüpheli Mesut G.'nin x-ray cihazından geçerek Ayasofya Camii'nin içerisine girdiği, yanında getirdiği bez torba içerisinden kitap olarak değerlendirilen nesneyi çıkararak cami sütununun dibine götürdüğü, sonrasında burada ateş yaktığı, ardından hızla uzaklaşarak camiyi terk ettiği aktarıldı.

''Amacım Ayasofya Camii'ni yakmaktı, herhangi bir pişmanlığım yoktur''

Şüpheli Mesut G.'nin ifadesine yer verilen iddianamede, ''Camiye geldikten sonra cemaatin yatsı namazını bitirmesinin akabinde yatsı namazını kıldım ve cemaat ayrılmaya başlayınca yanımda getirdiğim 1 adet İncil, 1 adet yazma ve farklı yerlerden toplanan yaprak ve ağaç parçalarını kolonya kutusu ile birlikte tutuşturdum, halının altına koyarak camiden ayrıldım. Amacım Ayasofya Camii'ni yakmaktı. Yanımda yazma bulundurmamın nedeni, inançlarımda kadın saçının cinsel bir obje olmamasından dolayı tepki mahiyetindedir. İncil'i de Ayasofya'nın önceden kilise olmasından dolayı dikkat çekme amacıyla getirdim. Herhangi bir pişmanlığım yoktur" ifadelerini kullandı.

13 yıla kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Mesut G.'nin yanında getirdiği kitap, yazma ve ağaç parçalarını yanıcı madde ile tutuşturarak Ayasofya-i Kebir Camii Şerif'in içindeki zemin halısını yakarak zarar verdiği, ayrıca bu yerin 1. grup korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli olduğu ifade edildi. İddianamede şüpheli Mesut G.'nin ''yakarak kamu malına zarar verme'' ve ''Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet'' suçlarından toplamda 4 yıldan 13 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

