DENEYAP Teknoloji Atölyeleri yeni mezunlarını verdi

Hulusi Akar'ın pasta ikramı görüntüleri kasıtlı olarak çarpıtıldı
Hulusi Akar'ın pasta ikramı görüntüleri kasıtlı olarak çarpıtıldı
'Yaptığımız hizmetlerin karşılığı olsa yüzde 80-90 oy alırız'
'Yaptığımız hizmetlerin karşılığı olsa yüzde 80-90 oy alırız'
Bakan Kurum: Yalanlara, iftiralara aldırmadık, gereğini yaptık
Bakan Kurum: Yalanlara, iftiralara aldırmadık, gereğini yaptık
Yaz Kur'an kurslarından veliler ne kadar memnun?
Yaz Kur'an kurslarından veliler ne kadar memnun?
İlköğretim müfredatına bilinçli tüketici dersi eklenecek
İlköğretim müfredatına bilinçli tüketici dersi eklenecek
Erdoğan: Şehirlerin kime oy verdiğiyle ilgilenmiyoruz
Erdoğan: Şehirlerin kime oy verdiğiyle ilgilenmiyoruz
Ankara'da artan trafik sorununa araç sürücüleri tepkili
Ankara'da artan trafik sorununa araç sürücüleri tepkili
Sosyal güvenlik sisteminin kapsamı genişletilecek
Sosyal güvenlik sisteminin kapsamı genişletilecek
Şimşek: Turizm ve İhracat Cari Dengeyi Destekliyor
Şimşek: Turizm ve İhracat Cari Dengeyi Destekliyor
Hakan Fidan: Türkiye, İstanbul'da Dördüncü Tur Görüşmeye Hazır
Hakan Fidan: Türkiye, İstanbul'da Dördüncü Tur Görüşmeye Hazır
Otomotivde hedef 43,7 milyar dolar ihracat
Otomotivde hedef 43,7 milyar dolar ihracat
Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer, cezaevinde ölü bulundu
Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer, cezaevinde ölü bulundu
Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım'da başlayacak
Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım'da başlayacak
Aile İçi Tartışma: Baba, 9 Yaşındaki Oğlunu ve Kardeşini Öldürdü
Aile İçi Tartışma: Baba, 9 Yaşındaki Oğlunu ve Kardeşini Öldürdü
Bakan Bolat: Mal ve hizmet ihracatındaki artış devam edecek
Bakan Bolat: Mal ve hizmet ihracatındaki artış devam edecek
Yurtta kız öğrenciler arasında bıçaklı kavga
Yurtta kız öğrenciler arasında bıçaklı kavga
Gebze diken üstünde! Bakan Kurum: 16 bina tahliye edildi
Gebze diken üstünde! Bakan Kurum: 16 bina tahliye edildi
Elektrik desteğinde yeni dönem 1 Ocak'ta başlayacak
Elektrik desteğinde yeni dönem 1 Ocak'ta başlayacak
Bahis Skandalında Geçmiş Maçlar İptal Edilir mi?
Bahis Skandalında Geçmiş Maçlar İptal Edilir mi?
Sındırgı'da peş peşe artçı depremler
Sındırgı'da peş peşe artçı depremler
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Hulusi Akar'dan TBMM Başkanı Kurtulmuş'a tam destek
Hulusi Akar'dan TBMM Başkanı Kurtulmuş'a tam destek
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: 3 bin 700 futbolcu inceleniyor
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: 3 bin 700 futbolcu inceleniyor
Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: İlk 4 madde asla konuşulmadı
Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: İlk 4 madde asla konuşulmadı
Süre sona erdi: 1 milyon 799 bin kişi ehliyetini yenilemedi
Süre sona erdi: 1 milyon 799 bin kişi ehliyetini yenilemedi
Teknoloji devi Türkiye'yi üs seçti: Uber 200 milyon dolarlık merkez kuracak
Teknoloji devi Türkiye'yi üs seçti: Uber 200 milyon dolarlık merkez kuracak
TSK Muvazzaf Subay Adayı Başvurusu süresi uzatıldı
TSK Muvazzaf Subay Adayı Başvurusu süresi uzatıldı
Başsavcılıktan 'Hüseyin Gün' açıklaması: 'Kaybolma' iddiaları dezenformasyon
Başsavcılıktan 'Hüseyin Gün' açıklaması: 'Kaybolma' iddiaları dezenformasyon
Hazine'nin 2026 yol haritası belli oldu
Hazine'nin 2026 yol haritası belli oldu
Ana sayfaHaberler Eğitim

DENEYAP Teknoloji Atölyeleri yeni mezunlarını verdi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Gelecekte büyük işleri bu mühendisler başaracak ve güçlü bir Türkiye ortaya çıkacak." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Kasım 2025 17:55, Son Güncelleme : 01 Kasım 2025 17:56
Yazdır
DENEYAP Teknoloji Atölyeleri yeni mezunlarını verdi

Bahçelievler Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde gerçekleşen DENEYAP Teknoloji Atölyeleri mezuniyet törenine Bakan Bak'ın yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Valisi Davut Gül, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır ve çok sayıda veli katıldı.

Bakan Bak, törendeki konuşmasında mezun olan gençlerle gurur duyduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"Milli teknoloji hamlesini başlatan, önemli mücadeleler veren Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Türkiye'de başkalarının mühendisleri değil, bizim mühendislerimiz var. 'Alman mühendisi, İngiliz mühendisi daha iyi yapar.' derlerdi. Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türk mühendisleri daha iyi yapar. Gençlik merkezlerimizde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla sizlere emek veren öğretmenlere ve ailelere teşekkür ediyoruz. Burada muhteşem bir iş yapılıyor. Türkiye'nin teknoloji yürüyüşünde sizler hazırsınız. Gelecekte büyük işleri bu mühendisler başaracak ve güçlü bir Türkiye ortaya çıkacak. Selçuk Bayraktar ve ekibine teşekkür ediyoruz. Biz de onların destekçisi olarak güzel işler yapıyoruz. İnanıyorum ki bu gençlik sadece mazlumun yanında, zalimin karşısında olacak. Bu ülke için üretmeye ve çalışmaya devam edeceğiz. Ben de bir makine mühendisiyim. Ortaya konulan vizyon bizi gururlandırıyor. TEKNOFEST'teki başarılı çalışmalar bu gençleri güçlendiriyor. Gelecekte çok daha güçlü bir Türkiye olacak. Mezuniyetleriniz hayırlı olsun. Türk mühendisleriyle beraber milli teknoloji istiyoruz."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber