Hulusi Akar'ın pasta ikramı görüntüleri kasıtlı olarak çarpıtıldı
'Yaptığımız hizmetlerin karşılığı olsa yüzde 80-90 oy alırız'
Bakan Kurum: Yalanlara, iftiralara aldırmadık, gereğini yaptık
Yaz Kur'an kurslarından veliler ne kadar memnun?
İlköğretim müfredatına bilinçli tüketici dersi eklenecek
Erdoğan: Şehirlerin kime oy verdiğiyle ilgilenmiyoruz
Ankara'da artan trafik sorununa araç sürücüleri tepkili
Sosyal güvenlik sisteminin kapsamı genişletilecek
Şimşek: Turizm ve İhracat Cari Dengeyi Destekliyor
Hakan Fidan: Türkiye, İstanbul'da Dördüncü Tur Görüşmeye Hazır
Otomotivde hedef 43,7 milyar dolar ihracat
Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer, cezaevinde ölü bulundu
Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım'da başlayacak
Aile İçi Tartışma: Baba, 9 Yaşındaki Oğlunu ve Kardeşini Öldürdü
Bakan Bolat: Mal ve hizmet ihracatındaki artış devam edecek
Yurtta kız öğrenciler arasında bıçaklı kavga
Gebze diken üstünde! Bakan Kurum: 16 bina tahliye edildi
Elektrik desteğinde yeni dönem 1 Ocak'ta başlayacak
Bahis Skandalında Geçmiş Maçlar İptal Edilir mi?
Sındırgı'da peş peşe artçı depremler
Hafta sonu hava nasıl olacak?
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Hulusi Akar'dan TBMM Başkanı Kurtulmuş'a tam destek
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: 3 bin 700 futbolcu inceleniyor
Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: İlk 4 madde asla konuşulmadı
Süre sona erdi: 1 milyon 799 bin kişi ehliyetini yenilemedi
Teknoloji devi Türkiye'yi üs seçti: Uber 200 milyon dolarlık merkez kuracak
TSK Muvazzaf Subay Adayı Başvurusu süresi uzatıldı
Başsavcılıktan 'Hüseyin Gün' açıklaması: 'Kaybolma' iddiaları dezenformasyon
Hazine'nin 2026 yol haritası belli oldu
Kocaeli'de 4 kişiye mezar olan binanın enkazı kaldırılıyor

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 4 kişiye mezar olan 7 katlı binanın enkazının kaldırılması için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar dronla görüntülendi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Kasım 2025 18:30, Son Güncelleme : 01 Kasım 2025 18:32
Kocaeli'de 4 kişiye mezar olan binanın enkazı kaldırılıyor

Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde 7 katlı bina, 29 Ekim'de saat 07.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple yıkılmıştı. Binada kiracı olarak ikamet eden 5 kişilik Bilir ailesinden 4 kişi hayatını kaybetmiş, Dilara Bilir (18) ise enkaz altından sağ olarak kurtarılmıştı.

Enkaz kaldırılıyor, geniş önlemler alındı

Bina enkazının kaldırılması için çalışma başlatıldı. Enkaz kaldırma çalışmalarının bulunduğu bölgede Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, incelemelerde bulundu. Ekipler tarafından çalışma yapılan alanda geniş çaplı güvenlik önlemi alındı. Enkazın kaldırılmasının ardından binanın zemininde inceleme yapılacağı öğrenildi. Bu nedenle zemine zarar vermeden hassas şekilde çalışmalar yürütülüyor. Ekskavatörle yürütülen enkaz kaldırma çalışması dronla görüntülendi.

