Altın satışlarının durdurulduğu haberleri yalanlandı

Dernekten yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) madenlerde üretilen külçe ları TL ödeyerek alım önceliğinin bulunduğu belirtildi.

TCMB'nin son iki haftadır madenlerden üretilen alımlarını durdurduğu kaydedilen açıklamada, bunun nedeninin "dünya piyasaları ile Türkiye'deki fiyatlarında açılan makastan dolayı özellikle kuyumculuk sektörünün içine düştüğü sıkıntıyı çözmeye yönelik" olabileceği ifade edildi.

Merkez Bankasının ön alım hakkını kullanmadığı ların Borsa İstanbul'a kote bankalar, finans kurumları ve kayıtlı alıcılar aracılığıyla piyasaya sunulduğu belirtilen açıklamada, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Bu durum, 2023'te ithalatına kota getirilmesi nedeniyle, dünya ile Türkiye'deki fiyatları arasında yaşanan ve kilogramda yaklaşık 5 bin 500 doları bulan fiyat farkından dolayı piyasalardaki olumsuzluğa çözüm getirmek için düşünülmüş olabilir. Merkez bankalarının bu tür hamleler yapması doğaldır. Rezerv çeşitliliği zaman zaman piyasanın regüle edilmesi için bu tür hamlelerin yapılmasını zorunlu kılabilir."

- "Ülke ekonomisi açısından olumlu"

Açıklamada, Türkiye'de üretilen ın iç piyasadaki tüketicilere doğrudan verilmesinin önünü açan bu adımın, ihtiyacın iç üretimden karşılanmasını sağlayacağı ve ilave ithalatından oluşabilecek cari açığın büyümesine engel olacağı belirtildi.

Bu adımın ülke ekonomisi açısından olumlu olduğu vurgulanan açıklamada, dengeler yeniden sağlandığında TCMB'nin ön alım hakkını tekrar kullanabileceği bildirildi.

Açıklamada, "Serbest piyasa koşullarında satışları devam etmektedir. Bazı sosyal medya hesaplarında piyasada satışlarının durdurulduğuna yönelik haberler doğru değildir." ifadelerine yer verildi.