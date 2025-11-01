Antalya'da safari aracı devrildi: 9 turist yaralandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde turistleri taşıyan iki safari aracının çarpışması sonucu 8'i turist 9 kişi yaralandı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 01 Kasım 2025 19:19, Son Güncelleme : 01 Kasım 2025 20:01
Sarılar Mahallesi Kır mevkisinde Ahmet K'nin kullandığı 34 EKZ 587 plakalı safari aracı ile Çağrı D. idaresindeki safari aracı çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, safari araçlarında bulunan 8'i turist 9 kişi yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Jandarma kazayla ilgili çalışma başlattı