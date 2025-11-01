Şehit babası kalp krizine yenik düştü

Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinde PKK/YPG'li teröristlerin düzenlediği saldırıda Piyade Uzman Onbaşı Gökhan Çakır (28) şehit oldu. Oğlunun şehadet haberi geldiğinde "Ben şehit babasıyım, vatan sağ olsun" sözleriyle bilinen baba Hasan Çakır, bu akşam (Perşembe) evinde fenalaştı. Yakınlarının ihbarı üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Çakır'ı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Çakır, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Eşinin ölüm haberini alan Saniye Çakır, "Ben ne yapacağım şimdi sen olmadan" diyerek gözyaşı döktü. Hasan Çakır'ın cenazesinin yarın İnegöl'de toprağa verileceği öğrenildi.