Çöken binaya ilişkin değerlendirme: Tasarımsal hata

Bakan Şimşek: Amacımız fiyat istikrarını sağlamak
Bakan Şimşek: Amacımız fiyat istikrarını sağlamak
Hulusi Akar'ın pasta ikramı görüntüleri kasıtlı olarak çarpıtıldı
Hulusi Akar'ın pasta ikramı görüntüleri kasıtlı olarak çarpıtıldı
'Yaptığımız hizmetlerin karşılığı olsa yüzde 80-90 oy alırız'
'Yaptığımız hizmetlerin karşılığı olsa yüzde 80-90 oy alırız'
Bakan Kurum: Yalanlara, iftiralara aldırmadık, gereğini yaptık
Bakan Kurum: Yalanlara, iftiralara aldırmadık, gereğini yaptık
Yaz Kur'an kurslarından veliler ne kadar memnun?
Yaz Kur'an kurslarından veliler ne kadar memnun?
İlköğretim müfredatına bilinçli tüketici dersi eklenecek
İlköğretim müfredatına bilinçli tüketici dersi eklenecek
Erdoğan: Şehirlerin kime oy verdiğiyle ilgilenmiyoruz
Erdoğan: Şehirlerin kime oy verdiğiyle ilgilenmiyoruz
Ankara'da artan trafik sorununa araç sürücüleri tepkili
Ankara'da artan trafik sorununa araç sürücüleri tepkili
Sosyal güvenlik sisteminin kapsamı genişletilecek
Sosyal güvenlik sisteminin kapsamı genişletilecek
Şimşek: Turizm ve İhracat Cari Dengeyi Destekliyor
Şimşek: Turizm ve İhracat Cari Dengeyi Destekliyor
Hakan Fidan: Türkiye, İstanbul'da Dördüncü Tur Görüşmeye Hazır
Hakan Fidan: Türkiye, İstanbul'da Dördüncü Tur Görüşmeye Hazır
Otomotivde hedef 43,7 milyar dolar ihracat
Otomotivde hedef 43,7 milyar dolar ihracat
Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer, cezaevinde ölü bulundu
Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer, cezaevinde ölü bulundu
Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım'da başlayacak
Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım'da başlayacak
Aile İçi Tartışma: Baba, 9 Yaşındaki Oğlunu ve Kardeşini Öldürdü
Aile İçi Tartışma: Baba, 9 Yaşındaki Oğlunu ve Kardeşini Öldürdü
Bakan Bolat: Mal ve hizmet ihracatındaki artış devam edecek
Bakan Bolat: Mal ve hizmet ihracatındaki artış devam edecek
Yurtta kız öğrenciler arasında bıçaklı kavga
Yurtta kız öğrenciler arasında bıçaklı kavga
Gebze diken üstünde! Bakan Kurum: 16 bina tahliye edildi
Gebze diken üstünde! Bakan Kurum: 16 bina tahliye edildi
Elektrik desteğinde yeni dönem 1 Ocak'ta başlayacak
Elektrik desteğinde yeni dönem 1 Ocak'ta başlayacak
Bahis Skandalında Geçmiş Maçlar İptal Edilir mi?
Bahis Skandalında Geçmiş Maçlar İptal Edilir mi?
Sındırgı'da peş peşe artçı depremler
Sındırgı'da peş peşe artçı depremler
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Hulusi Akar'dan TBMM Başkanı Kurtulmuş'a tam destek
Hulusi Akar'dan TBMM Başkanı Kurtulmuş'a tam destek
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: 3 bin 700 futbolcu inceleniyor
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: 3 bin 700 futbolcu inceleniyor
Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: İlk 4 madde asla konuşulmadı
Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: İlk 4 madde asla konuşulmadı
Süre sona erdi: 1 milyon 799 bin kişi ehliyetini yenilemedi
Süre sona erdi: 1 milyon 799 bin kişi ehliyetini yenilemedi
Teknoloji devi Türkiye'yi üs seçti: Uber 200 milyon dolarlık merkez kuracak
Teknoloji devi Türkiye'yi üs seçti: Uber 200 milyon dolarlık merkez kuracak
TSK Muvazzaf Subay Adayı Başvurusu süresi uzatıldı
TSK Muvazzaf Subay Adayı Başvurusu süresi uzatıldı
Başsavcılıktan 'Hüseyin Gün' açıklaması: 'Kaybolma' iddiaları dezenformasyon
Başsavcılıktan 'Hüseyin Gün' açıklaması: 'Kaybolma' iddiaları dezenformasyon
Ana sayfaHaberler Yaşam

Çöken binaya ilişkin değerlendirme: Tasarımsal hata

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Koçak: - "Bazı kusurlar var binanın tasarımında. Binanın dar ve uzun olması, yatay hareket yaparak yıkılması. Bir de o düzensizlik var, yani eczanenin üst katı çok yüksekliği az olan, kolonları da kısa olan bir asma kat"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Kasım 2025 20:03, Son Güncelleme : 01 Kasım 2025 20:06
Yazdır
Çöken binaya ilişkin değerlendirme: Tasarımsal hata

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Koçak, Kocaeli'de yıkılan binada tasarımsal hatalar görüldüğünü söyledi.

Koçak, Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde 29 Ekim'de çöken 7 katlı Arslan Apartmanı'nın bulunduğu alanda inceleme yaptı.

Koçak, gazetecilere yaptığı açıklamada, "29 Ekim'de yıkılan binanın ana sebeplerinden biri zemin hareketi. Zeminde birtakım çökmeler meydana geldi ve yapı çökmeye başladı." dedi.

Binada en köşedeki, eczanenin yanındaki kolonda oturmalar başladığını ve yapının o yükü taşıyamadığı için oturmaların gittikçe hızlandığını dile getiren Koçak, "Oturma devam ettiği için - bina da ağır bir bina, dar bir bina, yüksek katlı bir bina - bu nedenle de ağırlığı nedeniyle çökmeye uğradı. Burada 2 sebep var. Birincisi zemin oturma hareketi var, ikincisi yapısal hareket var." diye konuştu.

Zemin oturmalarının nedeninin araştırıldığını söyleyen Koçak, şöyle devam etti:

"Bütün jeofizik ve jeolog arkadaşlar araştırmalarını yapıyorlar. Bir de binalar inceleniyor. Binaların durumu ortaya konuluyor. İki durum bir araya getirilip kontroller yapılacak. Kontrolden sonra hem o binanın yıkım şekli, yıkım sebebi ortaya konulacak hem de şu anda mühürlenen 16 binanın akıbeti ortaya çıkarılacak."

Koçak, çökmenin zemindeki boşalmalardan, zemindeki su hareketinden veya binanın yapıldığı günden bu yana maruz kaldığı oturmalardan meydana gelmiş olabileceğine işaret ederek, "Veya çevresel etkiler, Sındırgı depreminin etkileri, metro geçişi, bütün bunların hepsi birden olabilir. Bunlar nedeniyle yapısal hareket meydana gelmiş olabilir. Bu zemin incelemeleri sonucunda net olarak ortaya konulacak." ifadesini kullandı.

- "Bütün sokaklar taranıyor"

Şu anda yer bilimleri açısından bütün sokakların tarandığını belirten Koçak, şunları söyledi:

"Zeminde bir boşluk var mı, zeminin hareketi nedir ve zeminin yapısı nedir diye bakılıyor. Bunların hepsi bir araya getirildikten sonra üstyapıların da durumu inceleniyor. Onlar da bir araya getirilip ikisi birden simüle edilecek. Altyapıyla üstyapı bir araya getirilip kontrol edilecek ama şu anda yıkılan binadan bütün bilirkişi incelemeleri yapıldığı için binanın enkazı ortadan kaldırılıyor. Sonradan zeminsel duruma bakılacak. Böylece hem binanın yıkım nedeni hem de diğer binaların ve mahallenin ne olacağı ve zemin durumlarının ne olduğuna karar verilecek."

Koçak, bir bina projelendirilirken hasar görmemesi ve yıkılmaması için pek çok hesaplama yaptıklarına dikkati çekerek, "Bazı kusurlar var binanın tasarımında. Binanın dar ve uzun olması, yatay hareket yaparak yıkılması. Bir de o düzensizlik var, yani eczanenin üst katı çok yüksekliği az olan, kolonları da kısa olan bir asma kat. Dolayısıyla biz bütün bu hesapları yapacağız. Hesaplar sonucunda bilirkişi arkadaşlar da yorumlarını yapacaklar. Böylece yıkımın gerçek sebebi ortaya konulacak ama tasarımsal hata da görünüyor binada maalesef." dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber