Merve öğretmen, genç yaşta hayatını kaybetti

Yenipazar 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu'nda görevli Özel Eğitim Öğretmeni Merve Kaplan vefat etti. Bilecik Milli Eğitim Müdürlüğü yayımladığı taziye mesajında, "Yenipazar 75.Yıl Cumhuriyet İlkokulu Özel Eğitim Öğretmenimiz Merve Kaplan'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm eğitim camiamıza sabır ve başsağlığı diliyoruz" denildi.

Öte yandan, merhumenin cenazesi bugün öğle namazını müteakip ilçeye bağlı Danişment köyünde kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedilecek.