Spor Lisesi öğrencileri çevreye el attı, mahalleyi temizledi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde bulunan Spor Lisesi öğrencileri, toplumsal sorumluluk ve çevre duyarlılığına dikkat çekmek amacıyla örnek bir davranış sergiledi. Okul yönetimi ve öğretmenlerinin desteğiyle bir araya gelen gönüllü öğrenciler, Cudi Mahallesinde kapsamlı bir çevre temizliği yaptı.

Spor Lisesi öğrencileri çevreye el attı, mahalleyi temizledi

Cudi Mahallesi Muhtarlığı ekipleriyle işbirliği içinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, sokak sokak gezerek çevreye atılan çöpleri topladı. Spor Lisesi'nin gençleri, ellerindeki eldivenler ve çöp poşetleriyle mahallenin cadde ve ara sokaklarını adeta baştan sona temizledi. Cizre Spor Lisesi öğrencilerinin yapmış olduğu kapsamlı temizlik çalışmasında "Daha temiz bir Cizre hepimizin sorumluluğudur" mesajını verirken, yapılan bu etkinliğin amacının sadece mahalledeki çöpleri temizlemek değil, aynı zamanda ilçe halkına da çevre bilinci ve temiz bir çevreye sahip çıkma farkındalığını artırmak olduğu ifade edildi.

Cizre Spor Lisesi Müdürü Ahmet Oktay, gençlerin bu duyarlı yaklaşımından gurur duyduklarını belirterek, "Öğrencilerimiz sadece sportif başarılarıyla değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk projeleriyle de örnek oluyor. Çevre temizliği gibi önemli bir konuda inisiyatif almaları, onların geleceğe daha duyarlı bireyler olarak hazırlandığını gösteriyor" dedi.

Cudi Mahallesi Muhtarı Nadir Oğuş'ta öğrencilerin bu anlamlı girişimine tam destek verdi. Mahalle Muhtarı Oğuş, lojistik destek sağlayarak gençlerin işini kolaylaştırdı ve etkinliğin başarılı bir şekilde tamamlanmasına katkıda bulundu.

Öğrencilerin yapmış olduğu çevre temizliğinden dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını ifade eden mahalle sakinleri de öğrencilerin bu çabasını takdirle karşıladı.

