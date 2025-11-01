Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu ve diğer tutuklu partilileri ve gazeteci Merdan Yanardağ'ı ziyaret etmek için sabah saat 10.30 sıralarında Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu'na geldi. Özel ziyaret sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

'MESELE MUHALEFETİN SESİNİ KISMAYA YÖNELİK'

Özgür Özel, Sayın Merdan Yanardağ'la görüştüm. Buradaki meselenin iki tane ayağı var. Bir tanesi, Ekrem Başkan'ı mevcut iddialarla ilintili tutamayacaklarını görenler, bir yedekleme ile bir casusluk girişimine geldiler. Ve orada Merdan Bey de bu işin içinde haksız yere, olmayacak bir şekilde suçlanıyor. Ama diğer meseleyi de gözden kaçırmayalım arkadaşlar. O da Tele1'i kapatmak için RTÜK üzerinden, önceki RTÜK Başkanı 50 takla attı, 50 takla attırdığı kurum hukukuna Tele1'i kapatabilmek veya lisansını iptal edebilmek için. Onu beceremediler. Şimdi Türkiye'deki gerçek anlamda muhalefet yapan ve muhalefetin sesini duyan, duyurmaya çalışan kanallardan bir tanesine çökmüş durumdalar. Mesele fevkalade önümüzdeki seçime yönelik, muhalefetin sesini kısmaya yönelik, Tele1'in sesini kısmaya yönelik bir meseledir dedi.

'BİR İŞ ADAMINA HAKAN BAHÇETEPE'YE İFTİRA ATMALARINI SÖYLÜYOR'

Özel, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanımızı almışlardı. Biliyorsunuz, aynı bazdan çektiniz dediler. Üçü de felaket olarak savcılığın karşısına cevaplar verilince çıktı. 24 Kasım'da aynı bazı çekmişler. Dedikleri saatte, tarihte 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Aziz İhsan Aktaş'ın benzin istasyonuna 800 metre mesafede, okulda olduğunu Twitter'dan yaptığı canlı yayınla, paylaşımla belli. Bir diğerini demişler, bir kilometre mesafeden baz çekmiş Aziz İhsan Aktaş'ın orayla. O da çıktı ki Erasmus için, değişim için gelen yabancı öğrencilerle filtre kahve içmişler beraber bir kafeteryada. Yine bir başka baz kaydından bahsettiklerinde de tam dedikleri tarih, saat, dakikada kapalı pazar yeri açıyor Aziz İhsan Aktaş'ın benzin istasyonuna bir mesafede. O vekil Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne Gaziosmanpaşa'lı müteahhitleri çağırıyor. Hakan hakkında gidin savcılığa bir şey söyleyin, Hakan çıkmasın, savcılıkla iş birliği halinde. Hakan'a iftira atmazsanız alacaklarınızı ödemeyeyim diyen bir rezaletle karşı karşıyayız arkadaşlar. Hatta birine, çok istenirse, hatta Sayın Başkan hemen SEGBİS'ten bağlansın, Hakan'a sorabilir sayın savcı. Ya da istiyorsa bana sorsun, ben ismini söyleyeyim. Bir iş adamına diyor ki, Hakan Bahçetepe'ye iftira at, ben buna rüşvet verdim, ödeme al. Ya ne ödeme alması, adam ödememi geciktirdi diye ben icraya verdim, mahkemelik oldum Hakan Bahçetepe'ye diyor. Geçmişten alınan bir ihale, kendilerince incelediler herhalde. Ben diyor, ne rüşvet vermesi, davalık oldum, kavga ettim ben Hakan Bahçetepe'yle diyor. Ama namuslu bir adam. Diyor ki, ben bu iftirayı atmam şeklinde konuştu.

'CASUS DİYENLERİN YARIN AYNI UYGULAMALARINI İSPAT EDECEĞİZ'

Özgür Özel, Casusluk suçlaması şöyle bir suçlama, Ekrem İmamoğlu ya da diğer arkadaşımıza asla yapışacak bir suçlama olmadığı gibi, meselenin eğer buradan casusluk çıkarsa bu adı geçen şirkete son günlerde ihale veren iki bakanlık, adı geçen şirketlere plaket verenler, yani 'Yurt dışına veri gitti' diyorlar; bulut hesabında tutulan veriyi yurt dışı diye düşünen ve konudan bihaber milleti yanıltmak için bunu istismar eden, fevkalade kötü niyetle başlatılmış bir saldırıyla karşı karşıyayız. Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarımıza 'casus' diyenlerin yarın aynı uygulamalarını ispat edeceğimiz, kendi dünya kadar partililerini casusluk suçlamasından nasıl kurtaracaklar, onu otursunlar bir düşünsünler dedi.

'HEMEN İSTANBUL SEÇİMLERİNİ YENİLEYELİM'

Özel, İstanbul'un hangi devirde, kimin tarafından yönetileceğine ülkenin cumhurbaşkanı, son seçimleri kaybetmiş bir partinin genel başkanı karar vermez. İstanbullular karar verir. Kazanacaksan İstanbul'u ana kademeyle, gençlik kollarıyla ve kadın kollarıyla sıkı çalışıp kazanacaksın. Ben öyle yaptım. Doğru adaylar belirleyeceksin. Ben öyle yaptım. Adayının arkasında duracaksın. Ben öyle yaptım. İstanbul'u biz kazandık. Ne olacağı belli. Gel, hodri meydan, hemen. İstanbul seçimlerini yenileyelim. Ben bugün hemen kabul ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi de bütün belediye meclis üyelerini istifa ettirsin. AK Parti de aynı anda istifa ettirelim. İstanbul seçimlerini yenileyelim. Gelsin düzenleme getirsin, meclisten bir şey geçerek yenileyelimö ifadelerini kullandı.

'ESAS SORUMLU TURİZM BAKANLIĞI'

Kartalkaya Otel yangını davasıyla ilgili konuşan Özel, Kartalkaya'da bu büyük sorumsuzlukla ilgili verilen cezalarda vatandaşın, hepimizin içini serinleten bir adaletin yerine geldiğini söyleyen noktalar da var. Bu iş nasıl oldu denen haksızlıklar da var. Bir de diğer taraftan, kardeşim esas sen bu Turizm Bakanı'nın izin vermediklerini, sonradan güç bela soruşturma izni alınanlara hiç dokunmayacaksın. Esas sorumlu kim Turizm Bakanlığı. Adalet ve Kalkınma Partisi ülkeyi kendisi yönetmiyormuş gibi, o bakanı kendi atamamış gibi. Ya hiç değilse bakanı görevden al dimi. Hala almıyor dedi.

'YIKILAN BİNA SAKİNLERİNDEN BİRİNİN METRO İNŞAATI'NI CİMER'E ŞİKAYET ETTİĞİNİ BİLİYORUZ'

Gebze'de binanın yıkılmasıyla ilgili de konuşan Özel, Yıkılan bina sakinlerinden birinin metro inşaatını CİMER'e şikayet ettiğini biliyoruz. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne şikayet ettiğini biliyoruz. Hiçbir şey yapılmamış. Dört can boşu boşuna kaybedildi. Çok daha büyük bir felaket olabilirmiş. Ne var orada Metro. Ulaştırmanın' U'sunu İstanbul'a koyuyor ya, İstanbul'da bir sürü metroyu, on metroyu birden Ekrem Başkan yapıyor. Bir tanesini kendileri yaptılar, oraya ulaştırmanın U'su nu koymayı biliyorlar. Şimdi o hemen binanın yanına bir ulaştırmanın U'su nu koysunlar bakalım, göreyim şeklinde konuştu.