Bakan Şimşek: Amacımız fiyat istikrarını sağlamak
Hulusi Akar'ın pasta ikramı görüntüleri kasıtlı olarak çarpıtıldı
'Yaptığımız hizmetlerin karşılığı olsa yüzde 80-90 oy alırız'
Bakan Kurum: Yalanlara, iftiralara aldırmadık, gereğini yaptık
Yaz Kur'an kurslarından veliler ne kadar memnun?
İlköğretim müfredatına bilinçli tüketici dersi eklenecek
Erdoğan: Şehirlerin kime oy verdiğiyle ilgilenmiyoruz
Ankara'da artan trafik sorununa araç sürücüleri tepkili
Sosyal güvenlik sisteminin kapsamı genişletilecek
Şimşek: Turizm ve İhracat Cari Dengeyi Destekliyor
Hakan Fidan: Türkiye, İstanbul'da Dördüncü Tur Görüşmeye Hazır
Otomotivde hedef 43,7 milyar dolar ihracat
Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer, cezaevinde ölü bulundu
Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım'da başlayacak
Aile İçi Tartışma: Baba, 9 Yaşındaki Oğlunu ve Kardeşini Öldürdü
Bakan Bolat: Mal ve hizmet ihracatındaki artış devam edecek
Yurtta kız öğrenciler arasında bıçaklı kavga
Gebze diken üstünde! Bakan Kurum: 16 bina tahliye edildi
Elektrik desteğinde yeni dönem 1 Ocak'ta başlayacak
Bahis Skandalında Geçmiş Maçlar İptal Edilir mi?
Sındırgı'da peş peşe artçı depremler
Hafta sonu hava nasıl olacak?
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Hulusi Akar'dan TBMM Başkanı Kurtulmuş'a tam destek
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: 3 bin 700 futbolcu inceleniyor
Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: İlk 4 madde asla konuşulmadı
Süre sona erdi: 1 milyon 799 bin kişi ehliyetini yenilemedi
Teknoloji devi Türkiye'yi üs seçti: Uber 200 milyon dolarlık merkez kuracak
TSK Muvazzaf Subay Adayı Başvurusu süresi uzatıldı
Başsavcılıktan 'Hüseyin Gün' açıklaması: 'Kaybolma' iddiaları dezenformasyon
Bakan Tunç: Artık Terörsüz Türkiye'yi inşa ediyoruz

Adıyaman Adliyesi ek hizmet binasının açılışında konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, terörün ülkeye büyük acılar ve ekonomik kayıplar yaşattığı vurgulayarak "Artık Terörsüz Türkiye'yi inşa ediyoruz. Meclis'te de bu konuda geniş bir mutabakat var." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
01 Kasım 2025 20:37
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Besni Adalet Sarayı'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerin etkilediği 11 ilde devam eden hukuki sorunların, deprem davalarının değerlendirilmesiyle ilgili çalıştaya katıldığını, bu vesileyle Besni'ye de geldiklerini belirtti.

Depremlerde 53 bin kişinin hayatını kaybettiğini, 14 milyon insanın bu afetten etkilendiğini dile getiren Tunç, devletin tüm kurumlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde teyakkuza geçerek afetin yaralarını sarmak ve arama kurtarma çalışmalarını yürütmek üzere büyük bir mücadele içine girdiğini hatırlattı.

Depremlerin üzerinden 2,5 yıl geçtiğini, bu süre içerisinde çok önemli mesafeler alındığını ifade eden Tunç, şehirleri ayağa kaldırmaya, eskisinden daha güzel hale getirmeye, vatandaşları kalıcı konutlara yerleştirmeye ilişkin büyük mücadele içerisinde olmaya devam ettiklerini anlattı.

Depremin ilk anından itibaren bütün bakanlıkların olduğu gibi Adalet Bakanlığının da 7/24 esasına göre bir kriz merkezi oluşturduğunu kaydeden Tunç, bu kriz merkezinin organizasyonu çerçevesinde bölgeye görevlendirmeler yaptıklarını, Hakimler ve Savcılar Kurulunun bölgeye ilave hakim, savcı atamaları gerçekleştirdiğini, bine yakın hakim ve savcının deprem anından itibaren bölgeye başka illerden sevk edildiğini vurguladı.

Adıyaman, Kahta, Gölbaşı adalet binalarını daha önce kente kazandırdıklarını, Gerger Adliyesi'nin yüzde 98 seviyesinde tamamlandığını belirten Tunç, "Besni gibi açılışa hazır olan binalarımız da var ve bugün Besni'de bu açılışı inşallah gerçekleştiriyoruz." dedi.

Adliye binalarının yapımına önem verdiklerini, mevzuatların ihtiyaca cevap verir olması noktasında ülkenin önemli bir mesafe aldığını kaydeden Tunç, kanunların tamamını çağa uygun hale getirdiklerini söyledi.

HAK SAHİPLİĞİNE İLİŞKİN DAVALARIN YÜZDE 72'Sİ SONUÇLANDI

Depremden kaynaklanan davaların da sürdüğünü dile getiren Tunç, şöyle konuştu:

"Ceza soruşturmaları var, idari yargılamayla ilgili konular var, bir de hukuk yargılamasını ilgilendiren konular var. Tabii şu ana kadar deprem bölgesinde 116 bin 696 dava açıldı. İdari yargıda. Bunun 83 bin 321'i ilk derecede karara bağlanmış durumda. 26 bin 493'ü istinaf aşamasında, 19 bin 598'i de bölge idare mahkemesi tarafından karara bağlandı. Şu anda idari yargıda devam eden 40 bin 270 derdest dava bulunuyor. Ağır hasar tespiti ve yıkım kararlarına karşı vatandaşlarımızın açtığı davalar oldu. 43 bin 365 dava açılmıştı, 11 vilayetimizde. 39 bin 769'u karara bağlandı. Yani yüzde 90'ın üzerinde karara bağlanmış durumda. Burada aksamadan devam eden bir sürecin olduğunu görüyoruz. Hak sahipliği başvurularına ilişkin davalar var. Orada da yüzde 72 oranında davaların sonuçlandığını ve giderek de hızlandığını görmek mümkün."

Kanunları uygulayacak olan hakim, savcı ve avukatların daha güçlü, daha donanımlı olmaları noktasında çalışmaları sürdürdüklerini belirten Tunç, özellikle hukuk fakültesine girecek başarı sıralamasını ilk 100 binle sınırlamak gibi çalışmalar yaptıklarını söyledi.

SON İKİ YILDA 139 YENİ DAİRE KURULDU

İstinaftaki yığılmayı önlemek, artan iş yükünü karşılayabilmek için daha çok daire ve daha çok hakim savcı ihtiyacı doğduğunu belirten Tunç, "Son iki yılda 139 yeni daire kurduk ve 3 bölgede de yeni bölge istinaf mahkemesi kurmuş olduk. Bugün burada Besni adalet binamızla beraber Adıyaman'a kurduğumuz idare mahkememizin faaliyet göstereceği ek binamızın da açılışını gerçekleştireceğiz." dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Tunç ile protokol üyeleri, açılışını yaptıkları Besni Adalet Sarayı'nı gezdi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Adıyaman Adliyesi ek hizmet binasının açılışına geçen Bakan Tunç, burada yaptığı konuşmada ise terörün ülkeye büyük acılar ve ekonomik kayıplar yaşattığının altını çizdi.

Tunç, "Artık Terörsüz Türkiye'yi inşa ediyoruz. Meclis'te de bu konuda geniş bir mutabakat var." diye konuştu.

