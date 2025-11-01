Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi esnafı ile buluştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde esnafı ziyaret etti
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Kasım 2025 21:18, Son Güncelleme : 01 Kasım 2025 21:25
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılışına katıldığı Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Açılış Töreni'ne katıldı. Açılışın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, millet bahçesini gezerek incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan incelemeleri esnasında esnaf ile sohbet ederek zanaatkarların eserlerini inceledi.