17 yıllık dava sonuçlandı: Boğaz'daki tarihi yalı Ruslara kaldı
Bakan Şimşek: Amacımız fiyat istikrarını sağlamak
Hulusi Akar'ın pasta ikramı görüntüleri kasıtlı olarak çarpıtıldı
'Yaptığımız hizmetlerin karşılığı olsa yüzde 80-90 oy alırız'
Bakan Kurum: Yalanlara, iftiralara aldırmadık, gereğini yaptık
Yaz Kur'an kurslarından veliler ne kadar memnun?
İlköğretim müfredatına bilinçli tüketici dersi eklenecek
Erdoğan: Şehirlerin kime oy verdiğiyle ilgilenmiyoruz
Ankara'da artan trafik sorununa araç sürücüleri tepkili
Sosyal güvenlik sisteminin kapsamı genişletilecek
Şimşek: Turizm ve İhracat Cari Dengeyi Destekliyor
Hakan Fidan: Türkiye, İstanbul'da Dördüncü Tur Görüşmeye Hazır
Otomotivde hedef 43,7 milyar dolar ihracat
Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer, cezaevinde ölü bulundu
Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım'da başlayacak
Aile İçi Tartışma: Baba, 9 Yaşındaki Oğlunu ve Kardeşini Öldürdü
Bakan Bolat: Mal ve hizmet ihracatındaki artış devam edecek
Yurtta kız öğrenciler arasında bıçaklı kavga
Gebze diken üstünde! Bakan Kurum: 16 bina tahliye edildi
Elektrik desteğinde yeni dönem 1 Ocak'ta başlayacak
Bahis Skandalında Geçmiş Maçlar İptal Edilir mi?
Sındırgı'da peş peşe artçı depremler
Hafta sonu hava nasıl olacak?
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Hulusi Akar'dan TBMM Başkanı Kurtulmuş'a tam destek
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: 3 bin 700 futbolcu inceleniyor
Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: İlk 4 madde asla konuşulmadı
Süre sona erdi: 1 milyon 799 bin kişi ehliyetini yenilemedi
Teknoloji devi Türkiye'yi üs seçti: Uber 200 milyon dolarlık merkez kuracak
TSK Muvazzaf Subay Adayı Başvurusu süresi uzatıldı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Muratpaşa Kaymakamı trafik kazasında yaralandı

Antalya'da Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara, makam aracıyla geçirdiği trafik kazasında yaralandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Kasım 2025 21:25, Son Güncelleme : 01 Kasım 2025 21:28
Muratpaşa Kaymakamı trafik kazasında yaralandı

Kaza, Tonguç Caddesi ile Şarampol Caddesi kesişiminde meydana geldi. Erkan S. idaresindeki 07 AIR 470 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç, Ahmet Ç.'nin kullandığı Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara'nın da içerisinde bulunduğu 07 AA 119 plakamı makam aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan ve kaldırıma çıkarak kontrolünü kaybeden makam aracı önünde ilerlemekte olan Aslı Ü. idaresindeki 07 BLF 901 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar araçta bulunanların yardımına koştu.

Kaymakam hastaneye kaldırıldı

Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle sarsıntı geçiren Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kontrol amacıyla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya karışan diğer araçlarda bulunan sürücü ve yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekiplerinin kaza yerindeki incelemesinin ardından makam aracı çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde ağrıları olduğu öğrenilen Kara, yapılan tahlil ve tetkiklerin ardından taburcu edildi.

