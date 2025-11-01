Trafik polisinden örnek davranış
Nevşehir'de bir trafik polisi, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadını koluna girerek karşıya geçirdi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Kasım 2025 21:47, Son Güncelleme : 01 Kasım 2025 21:51
2000 Evler mahallesi MEDAŞ kavşağında yaya geçidinde karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı vatandaşı gören trafik polisi, koluna girerek kadına yardımcı oldu. Trafiğin yoğun olduğu caddede vatandaşı güvenli şekilde karşıya geçiren polisin duyarlı davranışı güvenlik kameralarınca kaydedildi.