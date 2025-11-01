Trafik polisinden örnek davranış

2000 Evler mahallesi MEDAŞ kavşağında yaya geçidinde karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı vatandaşı gören trafik polisi, koluna girerek kadına yardımcı oldu. Trafiğin yoğun olduğu caddede vatandaşı güvenli şekilde karşıya geçiren polisin duyarlı davranışı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net