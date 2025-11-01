17 yıllık dava sonuçlandı: Boğaz'daki tarihi yalı Ruslara kaldı
'Minguzzi' adı için yapılan marka başvurusu reddedildi

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından "Minguzzi" adı için yapılan marka başvurusuna izin verilmedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Kasım 2025 21:56, Son Güncelleme : 01 Kasım 2025 21:57
'Minguzzi' adı için yapılan marka başvurusu reddedildi

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 24 Ocak 2025'te bıçaklı saldırı sonucu öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin soyadı için TÜRKPATENT'e marka başvurusunda bulunuldu.

Marka başvurusu, bir gerçek kişi tarafından 11 Nisan'da "Minguzzi" adı altındaki çeşitli ürünler için yapıldı.

Mattia Ahmet Minguzzi'nin babası Andrea Minguzzi'nin vekili tarafından söz konusu başvuruya, Sınai Mülkiyet Kanunu'nun "eskiye dayalı kullanım", "diğer fikri haklar veya kişi hakları" ve "kötü niyet" fıkraları gerekçe gösterilerek itiraz edildi.

Babanın yaptığı itiraz, TÜRKPATENT tarafından değerlendirildi.

Kurum, bu itirazı, kanunun "diğer fikri haklar veya kişi hakları" ve "kötü niyet" fıkraları açısından kabul ederek, başvurunun tüm mallar ve hizmetler için reddine karar verdi.

Söz konusu marka başvurusunda deri ve tekstil ürünlerinden, internet ve promosyon hizmetlerine ve satış mağazalarına kadar pek çok faaliyet alanı yer aldı.

Marka başvurusunda yer alan bazı mal veya hizmetler şu şekilde sıralandı:

"İşlenmiş veya işlenmemiş deriler ve postlar, yapay deriler, köseleler, astarlık deriler. Penye, kumaş, pamuk, naylon, keten, yün, triko, kot gibi malzemeden iç ve dış giysiler ile ürünlerin tanıtımı ve pazarlanması hizmetleri. Alıcı ve satıcılar için çevrimiçi pazaryeri (e-ticaret platformu, internet siteleri ve sosyal medya ağları) sağlama hizmetleri. Ürünlerin satışı ve reklamı amacıyla internet siteleri ve sosyal medya ağları yoluyla reklam, tanıtım ve promosyon hizmetleri (yazı, fotoğraf ve videolar yayınlayarak müşterilerin malları satın almasını sağlama). Açık artırmaların düzenlenmesi ve gerçekleştirilmesi hizmetleri. Mallarının bir araya getirilmesi hizmetleri (belirtilen hizmetler perakende, toptan satış mağazaları, e-ticaret siteleri ve sosyal medya, katalog ve benzeri diğer yöntemler)."

