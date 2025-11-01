Kalp krizi geçiren polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Törene, İnce'nin yakınları, meslektaşları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Adana'da Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan polis memuru Yakup İnce (51), izindeyken Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Evli ve 3 çocuk babası olan polis memurunun Türk bayrağına sarılı naaşı Adana'ya getirildi. İnce, Buruk Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net