Kalp krizi geçiren polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
Şanlıurfa'da izindeyken kalp krizi geçiren polis memuru, Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Kasım 2025 22:31, Son Güncelleme : 01 Kasım 2025 22:43
Adana'da Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan polis memuru Yakup İnce (51), izindeyken Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Evli ve 3 çocuk babası olan polis memurunun Türk bayrağına sarılı naaşı Adana'ya getirildi. İnce, Buruk Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Törene, İnce'nin yakınları, meslektaşları ile çok sayıda vatandaş katıldı.