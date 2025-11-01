11 yaşında başladığı mesleğinde 65 yıldır sokaklarda

Isparta'da 11 yaşından bu yana sokaklarda Osmanlı macunu satan 76 yaşındaki Ali Hasan Kahyaoğlu, babasından öğrendiği mesleği 65 yıldır sürdürüyor. Tek çocuğunu da bu meslekle büyüttüğünü dile getiren Kahyaoğlu, günümüz gençlerine "Çalışmaktan vazgeçmeyin, gerekirse ekmeğinizi taştan çıkarın" mesajı veriyor. Emeğin ve azmin her zaman karşılık bulduğunu vurgulayan Kahyaoğlu, mesleğini yaşatmanın gururunu yaşıyor.

65 yıllık emekle geçen ömür

76 yaşındaki Ali Hasan Kahyaoğlu, "11 yaşından beri bu işi yaparım. Evimin geçimini 65 yıldır bu işle sağlıyorum. Tek çocuğumu bu meslekle okuttum ve şimdi burada torunuma bakıyorum. Oğlum şu anda komutan oldu. Bu meslek bana babamdan kaldı, o günden beri devam ettiriyorum. Yani bu macun işi Osmanlı döneminden bu yana, aşağı yukarı bin yıllık bir geçmişe sahip" dedi.

"Zabıtalar tepsimi alırdı bende gidip yenisini yaptırırdım"

Kahyaoğlu, geçmişte uzun yıllarını Ankara sokaklarında macun satarak geçirdiğini belirterek, "Ankara'da çok macun sattım. Düğünlere, toplantılara, hatta lüks otellere bile giderdim. Ankara'da zabıtalar bizim gibi seyyar satıcıları sık sık yakalardı, tepsimizi alıp götürürlerdi. Ben de hemen yeniden yaptırır, bir şekilde satmaya devam ederdim. Çok şükür artık o sıkıntıları yaşamıyoruz. Çoğu konuda Isparta'nın durumu Ankara'dan daha iyi. Beni burada herkes 'Ali Dede' olarak tanır" şeklinde konuştu.

"Macun tamamen kendi üretimim"

Günlük ortalama bin ila bin 500 lira kazandığını söyleyen Kahyaoğlu, "Bazı günler satış az oluyor, kazancım 500 liraya kadar düşüyor. Sürekli aynı yerde durmuyorum, geziyorum. Okullara gidiyorum, çarşıda satıyorum. Bu macunu çocuklardan çok büyükler de merak edip alıyor. Macun tamamen kendi üretimim. Meyve özlerinden yapıyorum, her birini ayrı ayrı kaynatıyorum. Sonra tepsinin gözlerine döküyorum, kendiliğinden donuyor. Akşamdan ürünü yaparım, sabaha hazır olur. Malzeme dayanıklıdır; ekşimez, kokmaz, bozulmaz" diye konuştu.

"Gençler çalışmaktan vazgeçmesin"

Günümüzde iş bulamadıklarını söyleyen gençlere seslenen Kahyaoğlu, "Şimdiki gençler iş yok diye şikayet ediyor ama yapılacak iş çok. Bazı gençleri tanıyorum, 'açız' diyorlar ama çalışmaya gelince meslek beğenmiyorlar. Ben 76 yaşındayım, hala çalışıyorum. Ekmeğimi taştan çıkarıyorum. Türkiye'de çalışmak isteyene iş çok. Bu macun işini yapmalarını da isterim ama herkes yapamaz. Bu sokaklarda bir tane 'Ali Dede' var, o da benim. Gençlere tavsiyem, çalışmaktan vazgeçmesinler, azimli olsunlar. Kendi oğlum bile bu işi yapamaz, çünkü gençler artık çok çekingen" dedi.