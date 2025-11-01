Onur öğretmen yeni görevine başlayamadan vefat etti

Olay, saat 10.00 sıralarında Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi 2516 Sokak'taki 3 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. 10 gün önce Kayseri'den Antalya'ya gelerek buradaki evine yerleşen Onur Doker'den haber alamayan annesi Fatma Bektaş, Antalya'ya yola çıktı. Sabah saatlerinde gelen Fatma Bektaş, eve giremeyince 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibinin pencere kenarına uzattığı merdivenle eve giren polis, Onur Doker'in yerde hareketsiz halde yattığını gördü.

YOĞUN KOKU EKİPLERİ ZORLADI

Yoğun koku nedeniyle ekipler dışarı çıkmak zorunda kaldı. Çağrılan çilingir tarafından evin kapısı açılırken, Doker'in hayatını kaybettiği belirlendi. Belediye tabibinin ölümü şüpheli bulması nedeniyle olay yeri inceleme, cinayet büro amirliği ve suç ve araştırma ekipleri de incelemelerde bulundu. İncelemenin ardından Onur Doker'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

GÖREV YERİNE GİTMEMİŞ

Onur Doker'in resim öğretmeni olduğu ve Kayseri'ye ataması yapılmasına rağmen görevine gitmediği öğrenildi. Ekiplerin çalışmasını dışarıda izleyen anne Fatma Bektaş, yakınlarıyla telefonla görüşürken, Onur 6-7 gün önce ölmüş. Ben polisi gönderirdim. Neden beni göndermediniz, beni yaktınız. Ocağım yandı. Mahvoldum. Onur'um gitti. Oğlum gitti diyerek feryat etti.