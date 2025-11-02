İki bin PKK'lı SDG'ye geçti: Devlet çekilme değil tasfiye istiyor!

Konut kredisi faizleri düşüyor: Sektör satış rekoru bekliyor!
TBMM'de "Terörsüz Türkiye" çalışmaları yürüten komisyonun hazırlayacağı raporda sona yaklaşılırken, sürecin bundan sonraki gidişatında MİT ve ilgili birimlerin vereceği bilgiler etkili olacak. Devletin ilgili birimleri, PKK'nın tamamen tasfiyesi tamamlanmadan yasal düzenleme (hukuki statü tanımlaması dahil) konusunda yeni bir adım atılmasına soğuk bakıyor. Önümüzdeki hafta MİT'in TBMM Komisyonu'na sahadaki son durumu sunması bekleniyor. Öte yandan, Ankara'nın, Suriye'de yaşanan gelişmelerin süreci doğrudan etkilediği görüşü hakim. Türkiye, Suriye'deki SDG'nin de tasfiye sürecinin tamamlanmasını isterken, yaz başında SDG'ye katılan 2 bin civarındaki PKK'lının Şam ordusuna entegrasyonuna itiraz ediyor.

Terörsüz Türkiye konusunda Meclis'te kurulan komisyonun çalışmalarında sona gelinirken, MİT ve devletin diğer ilgili birimlerinin PKK'nın tasfiye süreci ile ilgili vereceği bilgiler sürecin bundan sonraki gidişatında etkili olacak.

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, devletin ilgili birimleri PKK'nın tasfiye süreci tamamlanmadan yasal düzenleme anlamında yeni bir adım atılmasına soğuk bakıyor. Meclis Komisyonuna önümüzdeki hafta MİT tarafından bir sunum daha yapılması beklenirken, bu sunumda sahadaki son durum milletvekillerine anlatılacak. MİT'in vereceği bilgiler Meclis Komisyonun hazırlayacağı raporda yer alacak önerileri şekillendirecek.

ÇEKİLME DEĞİL TASFİYE

Hükümet cephesinde PKK'nın Türkiye'den çekilme kararının önemli bir eşik olduğu, ancak yasal düzenlemeler için bunun yeterli olmayacağı görüşü hakim. Bu nedenle atılacak bazı adımlar için PKK'nın tasfiye sürecinin tamamlanmasının bekleneceği belirtiliyor.

ANKARA'DAN İTİRAZ

Güvenlik kaynakları, Suriye'de yaşanan gelişmelerin de Türkiye'deki süreci doğrudan etkilediğini, SDG'nin Şam yönetimine entegrasyon sürecinin dikkatle takip edildiğini belirtiyor. Bu nedenle sadece PKK'nın değil, SDG'nin de tasfiye sürecinin tamamlanması Terörsüz Türkiye süreci konusunda etkili olacak. Devletin ilgili birimleri tarafından yaz başında 2 bin civarındaki PKK'lının Suriye'ye geçerek SDG'ye katıldığı tespiti yapılmıştı. Türkiye'nin bu kişilerin Şam'ın yeni ordusuna katılmasına itiraz ettiği ifade ediliyor.

TÜMEN YAPILANMASI

Ayrıca SDG'nin Suriye ordusu içinde 'Kolordu' şeklinde yapılanması talepleri de karşılık bulmadı. Gelinen aşamada, SDG Şam ordusuna 'Tümen' şeklinde katılacak ve Suriye'nin sadece kuzeyinde farklı bölgelerinde görevlendirilecekler.

TÜRKİYE'NİN ŞARTI VAR

Yıl sonuna kadar SDG'nin entegrasyonu 'Türkiye'nin ileri sürdüğü' şartlarda tamamlanırsa Terörsüz Türkiye süreci kapsamında bazı yeni adımlar atılacak. Özellikle silah bırakan ve suça karışmamış PKK'lıların hukuki statüsünün tanımlanmasını içerecek çerçeve yasanın hızla çıkarılması gündeme gelecek.

