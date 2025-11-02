Hacda yeni dönem: Zorunlu sağlık raporu şartı, vekaletle hac imkanı

SUUDİ ARABİSTAN'DAN YENİ UYGULAMA



Suudi Arabistan, hacı adayları için yeni sağlık kriterleri belirledi. Artık sağlık raporu olmayan adaylara hac vizesi verilmeyecek. Sağlık durumu elverişli olmayanlar ise vekil aracılığıyla hacca gidebilecek.

Yenişafak'tan Merve Safa Akıntürk'ün haberine göre; Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, hac ibadetine katılacak adaylar için yeni sağlık kriterleri getirdi. Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu'nun 27 Ekim'deki toplantısında gündeme gelen uygulama kapsamında, belirlenen kriterlere uymayan kişilere hac vizesi verilmeyecek. Her yıl yaklaşık 2 milyon kişinin ziyaret ettiği kutsal topraklarda, bu kararın hacı adaylarının güvenliği ve sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği için alındığı belirtiliyor.

Yeni düzenlemeye göre hacı adayları, Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen sağlık şartlarını karşıladıklarını gösteren resmi sağlık raporlarını sisteme yüklemek zorunda olacak. Bu raporlar, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı'nın vize sistemine yüklendikten sonra hac vizeleri onaylanacak. Sağlık raporu yüklenmeyen veya kriterleri karşılamayan adayların başvuruları sistem tarafından reddedilecek.

VEKALETLE HAC MÜMKÜN OLACAK



Sağlık durumu hacca gitmeye elverişli olmayan vatandaşlara ise bir alternatif sunulacak. Bu kişiler, kendileri adına sağlıklı bir yakınını vekil olarak hacca gönderebilecek. Suudi yetkililer, bu uygulamanın hem sağlık risklerini azaltmayı hem de ibadetin kurallarına uygun şekilde yerine getirilmesini amaçladığını belirtiyor.

TÜRKİYE'DE HAZIRLIKLAR BAŞLADI



Sağlık Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın belirlediği kriterler doğrultusunda gerekli hazırlıkları başlattı. Önümüzdeki günlerde, hacı adaylarının kolay ve hızlı şekilde sağlık raporu almasını sağlayacak sistemin kamuoyuna açıklanması bekleniyor.