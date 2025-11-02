Konut kredisi faizleri düşüyor: Sektör satış rekoru bekliyor!
Meteoroloji duyurdu: Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Yurdun batı kesimleri parçalı bulutlu, diğer bölgeler ise az bulutlu ve açık geçecek.

Meteoroloji duyurdu: Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurt genelinde yağış beklenmiyor.

Yurdun batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

