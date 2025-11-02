Nitelikli iş gücü hamlesi: Meslek liseleri ve üniversiteler OSB'lerle eşleştiriliyor

Türkiye'de nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanması için program bütünlüğü esas alınarak başta organize sanayi bölgelerinde (OSB) bulunanlar olmak üzere, meslek liseleri ile yükseköğretim kurumları, program, yönetim, insan kaynakları, finansman ve fiziki altyapı açısından eşleştirilecek.

Mesleki eğitimde bireysel ve sektörel ihtiyaçlara cevap verebilen mesleki eğitim sistemi inşa etme, eğitim-istihdam ilişkisini güçlendirme, mesleki eğitimi yaygınlaştırma ve geleceğin teknolojik gelişmelerine uygun olarak yenileme çalışmaları sürecek.

Bu kapsamda özel mesleki ve teknik eğitim kurumlarına verilen devlet desteği, kalite standartları gözetilerek uygulanacak.

OSB içinde ve dışındaki özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde öğrenim gören öğrencilere verilen eğitim ve öğretim desteğinin öğrenci, öğretmen ve işveren taraflarındaki etkilerini belirlemeye yönelik anket ve saha araştırmaları yürütülecek.

Özel sektör ile mesleki ve teknik eğitim kurumları arasında finansman dahil olmak üzere uzun vadeli işbirliği sağlanacak.

Sanayide öncelikli sektörlerde faaliyet gösteren firmalardaki eğitim merkezi altyapısından mesleki ve teknik eğitim öğrencileri yararlandırılacak.

Kurum, kuruluşlar ve ilgili sektörlerle yapılan protokoller kapsamında mesleki teknik eğitim kurumu öğrencilerine başarı bursu verilmesi ve mezuniyet sonrası istihdam edilmeleri desteklenecek.

Mesleki eğitimde teknolojinin yoğun kullanımı sağlanarak öğrencilerin ve eğiticilerin mesleki bilgi yanında dijital becerileri geliştirilecek, öğretmen ve yöneticilere yönelik hizmet içi eğitimler düzenlenecek, öğretim araç gereç ve içerikleri oluşturulacak.

Bölgesel ve sektörel düzeyde beceri ihtiyaç haritası çıkarılacak

Mesleki ve teknik eğitimde özel sektörle işbirliği içerisinde bölüm ve alan bazında ihtiyaç planlaması yapılarak bölgesel ve sektörel düzeyde beceri ihtiyaç haritası çıkarılacak ve belirlenen okullarda gerekli alan ve dallar açılacak.

Nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamak için program bütünlüğü esas alınarak başta OSB'lerde bulunanlar olmak üzere meslek liseleri ile yükseköğretim kurumları program, yönetim, insan kaynakları, finansman ve fiziki altyapı açısından eşleştirilecek ve koordinasyonu sağlanacak.

Mesleki ve teknik eğitim süreci bütüncül olarak planlanacak, eğitim kademeleri arasında birbirini tamamlayıcı programlar geliştirilecek.

Ayrıca mesleki ve teknik eğitimde mesleğe özgü yabancı dil eğitimine ağırlık verilecek.

Hayat boyu öğrenmede akreditasyon sistemi oluşturulacak

Programa göre hayat boyu öğrenmede tüm bireylerin kapsayıcılık ilkesi esasında nitelikli eğitime ve hayat boyu öğrenme imkanlarına eşit şartlarda erişimi sağlanarak akademik, sosyal ve mesleki becerilerinin uluslararası standartlara uygun şekilde geliştirilmesi amaçlandı.

Bu kapsamda hayat boyu öğrenmeye katılım ve belge çeşitliliği artırılacak, kazanımların belgelendirilmesi teşvik edilecek, hayat boyu öğrenme sisteminin iş gücü piyasasının talep ettiği becerileri kazandırması ve bu becerilerin iş ve sosyal yaşamda etkin kullanılması sağlanacak.

Verilen eğitimlerin standardizasyonun sağlanması için akreditasyon sistemi oluşturulacak. İşverenler ile hayat boyu öğrenme merkezi hizmeti sunanlar arasındaki işbirlikleri geliştirilerek ortak program sunmalarına imkan tanınacak.

Bütünleştirme eğitimi veren okullardaki destek personelinin sayısı ve niteliklerinin artırılması çalışmaları da sürecek.

Eğitimde veriye dayalı politika

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) geliştirilen, öğrenci, öğretmen, okul, bütçe ve altyapı gibi çok sayıda veriyi tek merkezde toplayarak yöneticilerin daha hızlı ve doğru kararlar almasına yardımcı olan Bakanlık Yönetim Sistemi hayata geçirilmişti.

2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre MEB, veri üretme, toplama, işleme, raporlama ve değerlendirme mekanizmalarını güçlendirecek, bu verileri okullardan merkezi idareye kadar her aşamada kullanacak.

Eğitimde veriye dayalı politika geliştirilmesini desteklemek üzere bilişim altyapısı güçlendirilecek, uluslararası güvenlik sertifikasyonlarıyla desteklenecek ve karar destek sistemleri geliştirilecek.

Bakanlığın tüm birimlerinde üretilen ve tutulan verilerin erişilebilir hale getirilmesi, bu veriler üzerinde analiz, değerlendirme ve modelleme çalışmaları yapılarak Bakanlığın ihtiyaçlarına uygun veriye dayalı politika önerileri oluşturulacak.

Ayrıca, ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenen eğitim teknolojileri zirvelerinin sonuçlarına yönelik araştırmalar, bilimsel ölçütler esas alınarak gerçekleştirilecek.

Okullarda afet farkındalık eğitimleri verilecek

Programda afet konusunda yerleşim yerlerinin ve toplumun afetlere karşı dirençliliğinin artırılması, afet yönetiminde tüm süreçlerin etkin şekilde yürütülmesi, toplumun ve tüm kuruluşların afet farkındalığının artırılması da amaçlandı.

Bu kapsamda okullarda afet farkındalığının artırılmasına ilişkin çalışmalara devam edilecek ve AFAD işbirliğiyle afet farkındalık eğitimleri düzenlenecek.

Ayrıca, MEB Arama Kurtarma Birimi'nin kapasitesinin artırılması amacıyla AFAD ile işbirliği yapılacak.

Türkçenin seçmeli diller arasında yer almasına yönelik girişimler teşvik edilecek

Programa göre yurt dışında yaşayan 25 yaş altı 2,3 milyon Türk nüfusun olduğu tahmin ediliyor.

Yurt dışında yaşayan çocuk ve gençlerin, Türkiye ve Türkçe ile bağlarını güçlendirmek için Türkçe Saati Destek Programı ile Türkçe eğitim ve eğitici yetiştirme programlarından geçen yıl itibarıyla 11 bini aşkın çocuk ve genç yararlandı, bu alanlarla ilgili yaklaşık 20 bin materyal dağıtıldı.

Bu çalışmaların yanı sıra yurt dışında yaşayan Türklerin, genç nesillerin Türkçeye ilgisini artırıcı çalışmalar yapılarak yaşadıkları ülkelerde Türkçenin seçmeli diller arasında yer almasına yönelik girişimleri teşvik edilecek.

Yurt dışında yaşayan Türklerin ana dilini koruması için yüz yüze ve çevrim içi Türkçe ve Türk kültürü dersleri verilecek, basılı ve dijital materyaller hazırlanacak. Türkçe ve Türk kültürünün yaygınlaştırılmasına katkı sağlayabilecek yerli eğitim teknolojisi firmaları belirlenecek.

Yurt dışında eğitim dili veya dillerinden biri Türkçe olan okullara da eğitim materyalleri gönderilecek.