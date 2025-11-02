TBMM'de siyasi harita değişiyor: 3 vekil daha Ak Parti'ye katılacak iddiası!
Genel seçimin üzerinden geçen 2.5 yılda, CHP listelerinden Meclis'e giren DEVA ve Gelecek Partisi (GP) milletvekillerinde istifa süreci hızlandı. Toplam 24 sandalyeye sahip olan bu iki partiden 12 vekil partilerinden ayrıldı. Halen Meclis'te DEVA'nın 8, GP'nin ise 4 milletvekili kaldı. Öte yandan, GP kökenli 3 bağımsız vekilin daha AK Partiye geçmesi bekleniyor.
Sözcü'den Emin Özgönül'ün haberine göre; Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'nden (GP) istifa edip bağımsız kalan 3 milletvekilinin daha AK Partiye geçmesi bekleniyor. DEVA ve GP'den Meclis'e giren 24 vekilden 12'si istifa etti. TBMM'de DEVA'nın 8, GP'nin 4 milletvekili kaldı.
SAYI 386'YA ULAŞIYOR
Meclis'te halen AK Partinin 272, MHP'nin 47, Hüdapar'ın 4 ve DSP'nin bir milletvekili var. Cumhur İttifakı böylelikle 324'e ulaşıyor. GP kökenli bağımsız milletvekilleri Selim Temurci, İsa Mesih Şahin ve Doğan Demir'in de AK Partiye geçmesi bekleniyor. MHP'nin istifasını isteyip bağımsız kalan Hasan Basri Sönmez, İsmail Akgül ve Mustafa Demir ile birlikte sayı 330'a, 56 DEM milletvekili ile de 386'ya ulaşıyor.Anayasa'yı referandumsuz değiştirmek için gerekli olan 400 oy sayısında 14 eksik kalıyor. Ancak AK Partili TBMM Başkanı oy kullanamadığı için 15 vekile ihtiyaç bulunuyor.
AK PARTİYE 11 TRANSFER
Altılı masada yer alan DEVA-SP-GP ve DP adayları son seçime CHP listelerinden girdi. CHP seçmeni sayesinde vekillik kazandı. DEVA 14, Gelecek ve Saadet 10'ar, Demokrat Parti de 3 sandalyeye sahip oldu. Bu milletvekillerinden bir bölümü AK Partiye ve CHP'ye geçti. İYİ Parti'den 7, Gelecek'ten 3, YRP'den de bir milletvekili AK Partiye transfer oldu. 3 yeni isim ile birlikte başka partilerden AK Partiye geçenlerin sayısı 14'e çıkacak.