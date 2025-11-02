TBMM'de siyasi harita değişiyor: 3 vekil daha Ak Parti'ye katılacak iddiası!

Konut kredisi faizleri düşüyor: Sektör satış rekoru bekliyor!
Konut kredisi faizleri düşüyor: Sektör satış rekoru bekliyor!
Nitelikli iş gücü hamlesi: Meslek liseleri ve üniversiteler OSB'lerle eşleştiriliyor
Nitelikli iş gücü hamlesi: Meslek liseleri ve üniversiteler OSB'lerle eşleştiriliyor
Genelge yayımlandı: Yasa dışı bahisle mücadele MASAK'a emanet
Genelge yayımlandı: Yasa dışı bahisle mücadele MASAK'a emanet
İki bin PKK'lı SDG'ye geçti: Devlet çekilme değil tasfiye istiyor!
İki bin PKK'lı SDG'ye geçti: Devlet çekilme değil tasfiye istiyor!
Kırmızı ette fiyat oyunu: O ilde kaşeleniyor, fiyatı 100 TL artırıyor!
Kırmızı ette fiyat oyunu: O ilde kaşeleniyor, fiyatı 100 TL artırıyor!
Onur öğretmen yeni görevine başlayamadan vefat etti
Onur öğretmen yeni görevine başlayamadan vefat etti
TÜGVA'dan sosyal medyadaki iddialara ilişkin açıklama
TÜGVA'dan sosyal medyadaki iddialara ilişkin açıklama
17 yıllık dava sonuçlandı: Boğaz'daki tarihi yalı Ruslara kaldı
17 yıllık dava sonuçlandı: Boğaz'daki tarihi yalı Ruslara kaldı
Bakan Şimşek: Amacımız fiyat istikrarını sağlamak
Bakan Şimşek: Amacımız fiyat istikrarını sağlamak
Hulusi Akar'ın pasta ikramı görüntüleri kasıtlı olarak çarpıtıldı
Hulusi Akar'ın pasta ikramı görüntüleri kasıtlı olarak çarpıtıldı
'Yaptığımız hizmetlerin karşılığı olsa yüzde 80-90 oy alırız'
'Yaptığımız hizmetlerin karşılığı olsa yüzde 80-90 oy alırız'
Bakan Kurum: Yalanlara, iftiralara aldırmadık, gereğini yaptık
Bakan Kurum: Yalanlara, iftiralara aldırmadık, gereğini yaptık
Yaz Kur'an kurslarından veliler ne kadar memnun?
Yaz Kur'an kurslarından veliler ne kadar memnun?
İlköğretim müfredatına bilinçli tüketici dersi eklenecek
İlköğretim müfredatına bilinçli tüketici dersi eklenecek
Erdoğan: Şehirlerin kime oy verdiğiyle ilgilenmiyoruz
Erdoğan: Şehirlerin kime oy verdiğiyle ilgilenmiyoruz
Ankara'da artan trafik sorununa araç sürücüleri tepkili
Ankara'da artan trafik sorununa araç sürücüleri tepkili
Sosyal güvenlik sisteminin kapsamı genişletilecek
Sosyal güvenlik sisteminin kapsamı genişletilecek
6 bin TL'lik alışverişe 1 milyon TL'lik icra geldi
6 bin TL'lik alışverişe 1 milyon TL'lik icra geldi
Şimşek: Turizm ve İhracat Cari Dengeyi Destekliyor
Şimşek: Turizm ve İhracat Cari Dengeyi Destekliyor
Hakan Fidan: Türkiye, İstanbul'da Dördüncü Tur Görüşmeye Hazır
Hakan Fidan: Türkiye, İstanbul'da Dördüncü Tur Görüşmeye Hazır
Otomotivde hedef 43,7 milyar dolar ihracat
Otomotivde hedef 43,7 milyar dolar ihracat
Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer, cezaevinde ölü bulundu
Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer, cezaevinde ölü bulundu
Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım'da başlayacak
Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım'da başlayacak
Aile İçi Tartışma: Baba, 9 Yaşındaki Oğlunu ve Kardeşini Öldürdü
Aile İçi Tartışma: Baba, 9 Yaşındaki Oğlunu ve Kardeşini Öldürdü
Bakan Bolat: Mal ve hizmet ihracatındaki artış devam edecek
Bakan Bolat: Mal ve hizmet ihracatındaki artış devam edecek
Yurtta kız öğrenciler arasında bıçaklı kavga
Yurtta kız öğrenciler arasında bıçaklı kavga
Gebze diken üstünde! Bakan Kurum: 16 bina tahliye edildi
Gebze diken üstünde! Bakan Kurum: 16 bina tahliye edildi
Elektrik desteğinde yeni dönem 1 Ocak'ta başlayacak
Elektrik desteğinde yeni dönem 1 Ocak'ta başlayacak
Bahis Skandalında Geçmiş Maçlar İptal Edilir mi?
Bahis Skandalında Geçmiş Maçlar İptal Edilir mi?
Sındırgı'da peş peşe artçı depremler
Sındırgı'da peş peşe artçı depremler
Ana sayfaHaberler Siyasi

TBMM'de siyasi harita değişiyor: 3 vekil daha Ak Parti'ye katılacak iddiası!

Genel seçimin üzerinden geçen 2.5 yılda, CHP listelerinden Meclis'e giren DEVA ve Gelecek Partisi (GP) milletvekillerinde istifa süreci hızlandı. Toplam 24 sandalyeye sahip olan bu iki partiden 12 vekil partilerinden ayrıldı. Halen Meclis'te DEVA'nın 8, GP'nin ise 4 milletvekili kaldı. Öte yandan, GP kökenli 3 bağımsız vekilin daha AK Partiye geçmesi bekleniyor.

Kaynak : Sözcü
Haber Giriş : 02 Kasım 2025 08:57, Son Güncelleme : 02 Kasım 2025 09:06
Yazdır
TBMM'de siyasi harita değişiyor: 3 vekil daha Ak Parti'ye katılacak iddiası!
Genel seçimin üzerinden 2.5 yıl geçti, TBMM'deki milletvekillerinden bir bölümü halen yerlerini bulamadı. CHP listelerinden seçilen DEVA ve GP'liler partilerinden ayrılıyor.

Sözcü'den Emin Özgönül'ün haberine göre; Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'nden (GP) istifa edip bağımsız kalan 3 milletvekilinin daha AK Partiye geçmesi bekleniyor. DEVA ve GP'den Meclis'e giren 24 vekilden 12'si istifa etti. TBMM'de DEVA'nın 8, GP'nin 4 milletvekili kaldı.

SAYI 386'YA ULAŞIYOR

Meclis'te halen AK Partinin 272, MHP'nin 47, Hüdapar'ın 4 ve DSP'nin bir milletvekili var. Cumhur İttifakı böylelikle 324'e ulaşıyor. GP kökenli bağımsız milletvekilleri Selim Temurci, İsa Mesih Şahin ve Doğan Demir'in de AK Partiye geçmesi bekleniyor. MHP'nin istifasını isteyip bağımsız kalan Hasan Basri Sönmez, İsmail Akgül ve Mustafa Demir ile birlikte sayı 330'a, 56 DEM milletvekili ile de 386'ya ulaşıyor.

Anayasa'yı referandumsuz değiştirmek için gerekli olan 400 oy sayısında 14 eksik kalıyor. Ancak AK Partili TBMM Başkanı oy kullanamadığı için 15 vekile ihtiyaç bulunuyor.

AK PARTİYE 11 TRANSFER

Altılı masada yer alan DEVA-SP-GP ve DP adayları son seçime CHP listelerinden girdi. CHP seçmeni sayesinde vekillik kazandı. DEVA 14, Gelecek ve Saadet 10'ar, Demokrat Parti de 3 sandalyeye sahip oldu. Bu milletvekillerinden bir bölümü AK Partiye ve CHP'ye geçti. İYİ Parti'den 7, Gelecek'ten 3, YRP'den de bir milletvekili AK Partiye transfer oldu. 3 yeni isim ile birlikte başka partilerden AK Partiye geçenlerin sayısı 14'e çıkacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber