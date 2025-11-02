Konut kredisi faizleri düşüyor: Sektör satış rekoru bekliyor!
Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 721 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 721 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 721 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Gürbulak Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, narkotik suçlarla mücadele kapsamında risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucu Gürbulak Gümrük Kapısı'na gelen tırın şüpheli bulunarak mercek altına alındığı bildirildi.

Narkotik dedektör köpeği "Kont" ve X-ray taramasıyla detaylı arama yapılan araçtaki bölmelere gizlenmiş sıvı metamfetaminin tespit edildiği belirtilen açıklamada, 721 kilogram uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonla ilgili soruşturmanın Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Gümrüklerde yılbaşından bu yana muhtelif türde 30 ton 100 kilogram uyuşturucunun ele geçirilerek imha edildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerimiz, ülkemizin her köşesinde olduğu gibi, sınır kapılarında da vatandaşlarımızı bağımlılığa, gençlerimizi karanlığa sürüklemeye çalışan zehir tacirlerine karşı mücadelesini aralıksız sürdürmekte, kaçakçılara geçit vermemektedir. Ticaret Bakanlığı olarak, 'yüzyılın küresel felaketi' olarak nitelendirdiğimiz uyuşturucu ticaretiyle mücadeleyi öncelikli hedeflerimiz arasında görmekteyiz.

Gençlerimizin ve toplumumuzun korunması için kararlılıkla, sıfır tolerans ilkesiyle çalışmaya devam edeceğiz."

