Bakanlık'tan engelli çocuklara yönelik Türkiye'de bir ilk: 4 ilde başladı!
TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu toplanıyor: Ana gündem 'asgari ücret'
Gözler yarın açıklanacak ekim enflasyonunda: Beklenti ne yönde?
MİT arşivini açtı: Adına romanlar yazılan 'İngiliz Kemal' hakkında olumsuz rapor!
Vekillerden dikkat çekici talepler: Kreş, daha zengin menü, park alanı
Konut kredisi faizleri düşüyor: Sektör satış rekoru bekliyor!
Nitelikli iş gücü hamlesi: Meslek liseleri ve üniversiteler OSB'lerle eşleştiriliyor
Genelge yayımlandı: Yasa dışı bahisle mücadele MASAK'a emanet
İki bin PKK'lı SDG'ye geçti: Devlet çekilme değil tasfiye istiyor!
Kırmızı ette fiyat oyunu: O ilde kaşeleniyor, fiyatı 100 TL artırıyor!
Onur öğretmen yeni görevine başlayamadan vefat etti
TÜGVA'dan sosyal medyadaki iddialara ilişkin açıklama
17 yıllık dava sonuçlandı: Boğaz'daki tarihi yalı Ruslara kaldı
Bakan Şimşek: Amacımız fiyat istikrarını sağlamak
Hulusi Akar'ın pasta ikramı görüntüleri kasıtlı olarak çarpıtıldı
'Yaptığımız hizmetlerin karşılığı olsa yüzde 80-90 oy alırız'
Bakan Kurum: Yalanlara, iftiralara aldırmadık, gereğini yaptık
Yaz Kur'an kurslarından veliler ne kadar memnun?
İlköğretim müfredatına bilinçli tüketici dersi eklenecek
Erdoğan: Şehirlerin kime oy verdiğiyle ilgilenmiyoruz
Ankara'da artan trafik sorununa araç sürücüleri tepkili
Sosyal güvenlik sisteminin kapsamı genişletilecek
6 bin TL'lik alışverişe 1 milyon TL'lik icra geldi
Şimşek: Turizm ve İhracat Cari Dengeyi Destekliyor
Hakan Fidan: Türkiye, İstanbul'da Dördüncü Tur Görüşmeye Hazır
Otomotivde hedef 43,7 milyar dolar ihracat
Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer, cezaevinde ölü bulundu
Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım'da başlayacak
Aile İçi Tartışma: Baba, 9 Yaşındaki Oğlunu ve Kardeşini Öldürdü
Bakan Bolat: Mal ve hizmet ihracatındaki artış devam edecek
İstanbul polisi yeni dron filosunu tanıttı: Havadan denetleme, karadan müdahale!

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, suçla mücadele kapasitesini artırmak amacıyla yeni bir adım atarak, 39 ilçede eş güdümlü görev yapacak gece görüşlü, termal kameralı ve nesne takip özellikli dron filosunu tanıttı. İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "İstanbul'u dört bir yandan izliyoruz. Kısacası havadan denetliyor, karadan müdahale ediyoruz" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 02 Kasım 2025 09:26, Son Güncelleme : 02 Kasım 2025 09:29
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, suçla mücadelede teknolojiyi etkin şekilde kullanmak için yeni bir adım attı. İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın talimatıyla 39 ilçede eş güdümlü şekilde görev yapacak gece görüşlü, termal kameralı, hoparlörlü ve spot ışıklı dron filosu kuruldu. Suçla mücadelede dronları devreye alan İstanbul polisi, özellikle motosikletle suç işleyenlerin takibinde ve kurşunlama olaylarının aydınlatılmasında dron desteğiyle fark oluşturmayı hedefliyor.

'MOTOSİKLET YA DA ARAÇ OTOMATİK OLARAK TAKİP EDİLEBİLİYOR'

Bu kapsamda yeni nesil dronlar hem gece hem gündüz operasyonlarında kullanılabilecek şekilde donatıldı. Üzerlerinde bulunan termal ve gece görüş özelliği sayesinde karanlık ortamlarda bile hareket eden şüpheliler tespit edilebiliyor. Hoparlör sistemleri ile anons yapılabiliyor, spot ışıklarıyla alan aydınlatması sağlanabiliyor. Ayrıca nesne takip sistemi sayesinde, seçilen motosiklet ya da araç otomatik olarak takip edilebiliyor. Dronların; kurşunlama olayları başta olmak üzere asayiş olayları, kural ihlalleri, hanutçuluk ve tarihi alanların korunması gibi birçok alanda aktif olarak kullanılması hedefleniyor.

'OLAYLARA MÜDAHALE SÜREMİZİ KISALTARAK KAMU DÜZENİNE ÖNEMLİ KATKI SAĞLIYORUZ'

İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak şehrimizin kalbi, medeniyetimizin mirası İstanbul'umuzun tarihi surlarında, tarihi yarımadada insansız hava araçlarımızla asayiş ve huzur uygulamasındayız. İnsansız hava araçları, geniş alanları kısa sürede taraması, olayları anlık izleyebilmesi sayesinde, olaylara müdahale süremizi kısaltarak kamu düzenine önemli katkı sağlıyoruz. Bu çerçevede ilk olarak, İHA personeli anlamında İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz personelimizi eğittik. Bugün aynı zamanda Fatih ilçesinde Sur'larda da uygulamalar yaptık. Kültürel mirasımızı korumak adına da İHA teknolojisinden de faydalanıyoruz. Arkadaşlarımızda sahada uygulamalarımıza başladı. Bu uygulamalarımızı 39 ilçemizde sürdüreceğiz" dedi.

'POLİSİN OLDUĞU HER ALANDA İHA TEKNOLOJİSİNDEN FAYDALANIYORUZ'

Yıldız, "Polisin olduğu her alanda İHA teknolojisinden faydalanıyoruz. Örnek verecek olursak, suça karışan motosiklet takibinde, toplumsal olaylarda veya trafik ihlallerinde, turizm açısından malumunuz hanutçulukla mücadelede, Beyoğlu'nda, Taksim'de, Galata'da, Sultanahmet'te İHA'larımızı kullanıyoruz" dedi.

'İSTANBUL'U DÖRT BİR YANDAN İZLİYORUZ'

Yıldız, "Şairin dediği gibi, İstanbul'u gözlerimiz kapalı değil, birçok noktada kent güvenlik yönetim sistemi kameralarımızla, insansız hava araçları kameralarımızla, yüz tanıma kameralarımızla İstanbul'u dört bir yandan izliyoruz. Kısacası havadan denetliyor, karadan müdahale ediyoruz" dedi.

'İSTANBUL'A HİZMET ETMEK BÜYÜK ŞEREF VE ONUR'

'İstanbul'u çok sevdiğinizi biliyoruz. İstanbul ile ilgili ne söylemek istersiniz' sorusu üzerine Yıldız, "İstanbul'u şöyle ifade edeyim üstadın tabiriyle, 'İstanbul benim canım, vatanım da vatanım. İstanbul, İstanbul.' İstanbul'a hizmet etmek hakikaten büyük şeref ve onur" dedi.

