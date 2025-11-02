İlham veren başarı hikayesi: Tedavi gördüğü hastaneye doktor olarak döndü

Kentte öğretmen bir çiftin çocuğu olarak dünyaya gelen Selen İşlek, 1 yaşındayken rahatsızlanınca kaldırıldığı hastanede yanlış teşhis konulup idrar yolu enfeksiyonu tedavisi için yazılan ilacı kullandıktan sonra işitme kaybı yaşadı. İşitme engelli kalan İşlek, ÇÜ Halil Avcı Duyma Engelliler Merkezi'nde tedavi görmeye başladı. Burada işitme cihazı takılan Selen'e uzun yıllar da konuşma terapisi verildi. Her iki kulağında 85-90 desibel kayıp olması nedeniyle hayatı boyunca cihaz takan ama bu zorlu süreçte her alanda mücadelesini sürdüren Selen İşlek, tedavi gördüğü merkezin bağlı olduğu üniversite hastanesinde doktor olmasına uzanan hayat hikayesini anlattı.

'KAZANDIM VE YUVAMA GERİ DÖNDÜM'

Piyano çalma, resim yapma, müzik dinleme ve kitap okuma aktiviteleriyle sürekli kendini geliştirdiğini ve derslerinde de başarılı bir öğrenci olduğunu söyleyen İşlek, "Yanlış ilaç sonucu işitme kaybı yaşayınca annem beni bu merkeze getirmiş. 2 yaşında burada işitme cihazım takıldı ve yıllarca burada eğitim gördüm. Bu süreçte çocukluk hayalim hep doktor olmaktı. Bunun için elimden ne geliyorsa yaptım. Derslerime çok çalıştım. Bir yandan piyano çaldım bir yandan resim çizdim. Bol bol yüksek sesle kitap okudum. Üniversite sınavında da derece yapıp tek tercih olarak yazdığım Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne yerleştim. 6 yılda hiç uzatmadan burayı bitirdim. Şimdi de yuvama geri döndüm. Balcalı Hastanesi'nde doktor olarak görev yapıyorum" diye konuştu.

'AYNA KARŞISINDA YÜKSEK SESLE SÜREKLİ KİTAP OKUDUM'

İşitme engeli bulunan çocuklara ve gençlere de mesajlar veren Dr. Selen İşlek, "Doktorluk hayalim bana kavuşulamayacak çok uzakta bir kapı gibi geliyordu. Ama gereken çabayı, emeği gösterdikten sonra hayalime kavuşabileceğimi öğrendim ve çok mutluyum. Benim göbek bağım da buraya gömülmüş. Hem işitme tedavimi hem konuşma eğitimimi aldığım yer hem de göbek bağımın gömüldüğü yere doktor olarak geri dönmek benim için çok gurur verici bir olay. İşitme kaybında erken tanı çok önemli. Çünkü işitme sorunu giderildikten sonra konuşmayı öğrenmek çok zor ve uzun bir yol oluyor. Ben sürekli konuşma terapileri aldım. Yüksek sesle ayna karşısında hep kitap okudum. Bu konuşmamı ilerletmek için önerildi. Kitap okumayı gerçekten çok seviyorum. Bu arada çok iyi bir dudak okuyucusuyum. Yani hiç bıkmadan yüksek motivasyonla bu yola devam etmek lazım" dedi.

DOÇ. DR. DAĞKIRAN: İŞİTME KAYBINDA EN ÖNEMLİ NOKTA ERKEN TANI

ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve merkezin müdürü Doç. Dr. Muhammed Dağkıran ise işitme kaybında erken tanının önemine dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Sağlık Bakanlığı'nın işitme taraması programı çerçevesinde hastanemizde doğan tüm bebeklere biz işitme testini yapıyoruz. Bu kapsamda tespit ettiğimiz bebekler için gerekli tüm işlemleri yürütüyoruz. Merkezimizde bugüne kadar tam işitme engeli bulunan 3 binden fazla çocuğa biyonik kulak ameliyatı gerçekleştirdik. Ayrıca bunun eğitimlerini de verdik. Böylelikle bu çocuklar engelsiz bireyler olarak topluma katılabiliyor. Yaşıtları gibi konuşabilmesi ve duyabilmesi için ilk 1 yaşta bu çocukları cihazla buluşturmak, biyonik kulaklarını takmak gerekiyor. Geç kalındığı takdirde ya cihazdan daha az fayda görebilirler ya da çok geç kalınırsa hiç fayda göremeyebilirler. O nedenle burada önemli olan erken tanıdır. Şu ana kadar tedavi ettiğimiz çocuklardan üniversite mezunu birçok hastamız var. Bunların bir kısmı doktor, bir kısmı avukat, mühendis oldu. Hatta Selen gibi şu an üniversitemizde doktorluk hizmeti veren bile bulunuyor. Engelli bir insanın engelini kaldırıp, hatta bizim gibi doktor olabilmesi, topluma katkı sağlayan bireyler olabilmesi bizleri çok mutlu ediyor. Aileler ve hastalarımızın böylesi geri dönüşleri bizim en büyük mükafatımız oluyor."