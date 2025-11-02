Kırmızı bültenle aranan 9, ulusal seviyede aranan 2 şüpheli Türkiye'ye getirildi

Bakanlık'tan engelli çocuklara yönelik Türkiye'de bir ilk: 4 ilde başladı!
Bakanlık'tan engelli çocuklara yönelik Türkiye'de bir ilk: 4 ilde başladı!
TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu toplanıyor: Ana gündem 'asgari ücret'
TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu toplanıyor: Ana gündem 'asgari ücret'
Gözler yarın açıklanacak ekim enflasyonunda: Beklenti ne yönde?
Gözler yarın açıklanacak ekim enflasyonunda: Beklenti ne yönde?
MİT arşivini açtı: Adına romanlar yazılan 'İngiliz Kemal' hakkında olumsuz rapor!
MİT arşivini açtı: Adına romanlar yazılan 'İngiliz Kemal' hakkında olumsuz rapor!
Vekillerden dikkat çekici talepler: Kreş, daha zengin menü, park alanı
Vekillerden dikkat çekici talepler: Kreş, daha zengin menü, park alanı
Konut kredisi faizleri düşüyor: Sektör satış rekoru bekliyor!
Konut kredisi faizleri düşüyor: Sektör satış rekoru bekliyor!
Nitelikli iş gücü hamlesi: Meslek liseleri ve üniversiteler OSB'lerle eşleştiriliyor
Nitelikli iş gücü hamlesi: Meslek liseleri ve üniversiteler OSB'lerle eşleştiriliyor
Genelge yayımlandı: Yasa dışı bahisle mücadele MASAK'a emanet
Genelge yayımlandı: Yasa dışı bahisle mücadele MASAK'a emanet
İki bin PKK'lı SDG'ye geçti: Devlet çekilme değil tasfiye istiyor!
İki bin PKK'lı SDG'ye geçti: Devlet çekilme değil tasfiye istiyor!
Kırmızı ette fiyat oyunu: O ilde kaşeleniyor, fiyatı 100 TL artırıyor!
Kırmızı ette fiyat oyunu: O ilde kaşeleniyor, fiyatı 100 TL artırıyor!
Onur öğretmen yeni görevine başlayamadan vefat etti
Onur öğretmen yeni görevine başlayamadan vefat etti
TÜGVA'dan sosyal medyadaki iddialara ilişkin açıklama
TÜGVA'dan sosyal medyadaki iddialara ilişkin açıklama
17 yıllık dava sonuçlandı: Boğaz'daki tarihi yalı Ruslara kaldı
17 yıllık dava sonuçlandı: Boğaz'daki tarihi yalı Ruslara kaldı
Bakan Şimşek: Amacımız fiyat istikrarını sağlamak
Bakan Şimşek: Amacımız fiyat istikrarını sağlamak
Hulusi Akar'ın pasta ikramı görüntüleri kasıtlı olarak çarpıtıldı
Hulusi Akar'ın pasta ikramı görüntüleri kasıtlı olarak çarpıtıldı
'Yaptığımız hizmetlerin karşılığı olsa yüzde 80-90 oy alırız'
'Yaptığımız hizmetlerin karşılığı olsa yüzde 80-90 oy alırız'
Bakan Kurum: Yalanlara, iftiralara aldırmadık, gereğini yaptık
Bakan Kurum: Yalanlara, iftiralara aldırmadık, gereğini yaptık
Yaz Kur'an kurslarından veliler ne kadar memnun?
Yaz Kur'an kurslarından veliler ne kadar memnun?
İlköğretim müfredatına bilinçli tüketici dersi eklenecek
İlköğretim müfredatına bilinçli tüketici dersi eklenecek
Erdoğan: Şehirlerin kime oy verdiğiyle ilgilenmiyoruz
Erdoğan: Şehirlerin kime oy verdiğiyle ilgilenmiyoruz
Ankara'da artan trafik sorununa araç sürücüleri tepkili
Ankara'da artan trafik sorununa araç sürücüleri tepkili
Sosyal güvenlik sisteminin kapsamı genişletilecek
Sosyal güvenlik sisteminin kapsamı genişletilecek
6 bin TL'lik alışverişe 1 milyon TL'lik icra geldi
6 bin TL'lik alışverişe 1 milyon TL'lik icra geldi
Şimşek: Turizm ve İhracat Cari Dengeyi Destekliyor
Şimşek: Turizm ve İhracat Cari Dengeyi Destekliyor
Hakan Fidan: Türkiye, İstanbul'da Dördüncü Tur Görüşmeye Hazır
Hakan Fidan: Türkiye, İstanbul'da Dördüncü Tur Görüşmeye Hazır
Otomotivde hedef 43,7 milyar dolar ihracat
Otomotivde hedef 43,7 milyar dolar ihracat
Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer, cezaevinde ölü bulundu
Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer, cezaevinde ölü bulundu
Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım'da başlayacak
Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım'da başlayacak
Aile İçi Tartışma: Baba, 9 Yaşındaki Oğlunu ve Kardeşini Öldürdü
Aile İçi Tartışma: Baba, 9 Yaşındaki Oğlunu ve Kardeşini Öldürdü
Bakan Bolat: Mal ve hizmet ihracatındaki artış devam edecek
Bakan Bolat: Mal ve hizmet ihracatındaki artış devam edecek
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Kırmızı bültenle aranan 9, ulusal seviyede aranan 2 şüpheli Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 9, ulusal seviyede aranan 2 şüphelinin Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 02 Kasım 2025 09:55, Son Güncelleme : 02 Kasım 2025 09:55
Yazdır
Kırmızı bültenle aranan 9, ulusal seviyede aranan 2 şüpheli Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, İstihbarat, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izleri sürüldü. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen operasyonel iş birliğiyle kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.A., R.A., Ö.İ., R.O., Z.Y., G.Y., E.L., U.Ç., T.C. ile ulusal seviyede aranan S.V. ve A.G. isimli şahıslar yakalandı ve Türkiye'ye iadeleri sağlandı.

Yakalanan şüphelilerinin yakalandıkları ülke ve yakalanma sebepleri ise şu şekilde: "'Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.A. isimli şahıs Gürcistan'da, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan R.A. isimli şahıs Gürcistan'da 'iş yerinde silahla yağmaya teşebbüs, silahla geceleyin iş yerinde yağma, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri taşıma, silahla tehdit ve suç üstlenme' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ö.İ. isimli şahıs Gürcistan'da, 'çocuğun cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan R.O. isimli şahıs Gürcistan'da, 'silahla birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Z.Y. isimli şahıs Almanya'da, 'kasten öldürme' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan G.Y. isimli şahıs Almanya'da, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan E.L. isimli şahıs Almanya'da, 'tasarlayarak öldürme, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma, kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan U.Ç. isimli şahıs Arnavutluk'ta, 'hırsızlık (2 kez), nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme (2 kez), mala zarar verme (2 kez), işyeri dokunulmazlığını ihlal etme' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan T.C. isimli şahıs Belçika'da, 'dolandırıcılık, mühür bozma, vergi usul kanununa muhalefet, 1072 sayılı kanuna aykırılık' suçlarından ulusal seviyede aranan S.V. isimli şahıs Gürcistan'da, 'dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, görevi yaptırmamak için direnme, hırsızlık' suçlarından ulusal seviyede aranan A.G. isimli şahıs Gürcistan'da yakalandı."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber