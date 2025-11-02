KGK '5. Küresel Medya Buluşması' Alanya'da başlıyor

Bakanlık'tan engelli çocuklara yönelik Türkiye'de bir ilk: 4 ilde başladı!
Bakanlık'tan engelli çocuklara yönelik Türkiye'de bir ilk: 4 ilde başladı!
TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu toplanıyor: Ana gündem 'asgari ücret'
TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu toplanıyor: Ana gündem 'asgari ücret'
Gözler yarın açıklanacak ekim enflasyonunda: Beklenti ne yönde?
Gözler yarın açıklanacak ekim enflasyonunda: Beklenti ne yönde?
MİT arşivini açtı: Adına romanlar yazılan 'İngiliz Kemal' hakkında olumsuz rapor!
MİT arşivini açtı: Adına romanlar yazılan 'İngiliz Kemal' hakkında olumsuz rapor!
Vekillerden dikkat çekici talepler: Kreş, daha zengin menü, park alanı
Vekillerden dikkat çekici talepler: Kreş, daha zengin menü, park alanı
Konut kredisi faizleri düşüyor: Sektör satış rekoru bekliyor!
Konut kredisi faizleri düşüyor: Sektör satış rekoru bekliyor!
Nitelikli iş gücü hamlesi: Meslek liseleri ve üniversiteler OSB'lerle eşleştiriliyor
Nitelikli iş gücü hamlesi: Meslek liseleri ve üniversiteler OSB'lerle eşleştiriliyor
Genelge yayımlandı: Yasa dışı bahisle mücadele MASAK'a emanet
Genelge yayımlandı: Yasa dışı bahisle mücadele MASAK'a emanet
İki bin PKK'lı SDG'ye geçti: Devlet çekilme değil tasfiye istiyor!
İki bin PKK'lı SDG'ye geçti: Devlet çekilme değil tasfiye istiyor!
Kırmızı ette fiyat oyunu: O ilde kaşeleniyor, fiyatı 100 TL artırıyor!
Kırmızı ette fiyat oyunu: O ilde kaşeleniyor, fiyatı 100 TL artırıyor!
Onur öğretmen yeni görevine başlayamadan vefat etti
Onur öğretmen yeni görevine başlayamadan vefat etti
TÜGVA'dan sosyal medyadaki iddialara ilişkin açıklama
TÜGVA'dan sosyal medyadaki iddialara ilişkin açıklama
17 yıllık dava sonuçlandı: Boğaz'daki tarihi yalı Ruslara kaldı
17 yıllık dava sonuçlandı: Boğaz'daki tarihi yalı Ruslara kaldı
Bakan Şimşek: Amacımız fiyat istikrarını sağlamak
Bakan Şimşek: Amacımız fiyat istikrarını sağlamak
Hulusi Akar'ın pasta ikramı görüntüleri kasıtlı olarak çarpıtıldı
Hulusi Akar'ın pasta ikramı görüntüleri kasıtlı olarak çarpıtıldı
'Yaptığımız hizmetlerin karşılığı olsa yüzde 80-90 oy alırız'
'Yaptığımız hizmetlerin karşılığı olsa yüzde 80-90 oy alırız'
Bakan Kurum: Yalanlara, iftiralara aldırmadık, gereğini yaptık
Bakan Kurum: Yalanlara, iftiralara aldırmadık, gereğini yaptık
Yaz Kur'an kurslarından veliler ne kadar memnun?
Yaz Kur'an kurslarından veliler ne kadar memnun?
İlköğretim müfredatına bilinçli tüketici dersi eklenecek
İlköğretim müfredatına bilinçli tüketici dersi eklenecek
Erdoğan: Şehirlerin kime oy verdiğiyle ilgilenmiyoruz
Erdoğan: Şehirlerin kime oy verdiğiyle ilgilenmiyoruz
Ankara'da artan trafik sorununa araç sürücüleri tepkili
Ankara'da artan trafik sorununa araç sürücüleri tepkili
Sosyal güvenlik sisteminin kapsamı genişletilecek
Sosyal güvenlik sisteminin kapsamı genişletilecek
6 bin TL'lik alışverişe 1 milyon TL'lik icra geldi
6 bin TL'lik alışverişe 1 milyon TL'lik icra geldi
Şimşek: Turizm ve İhracat Cari Dengeyi Destekliyor
Şimşek: Turizm ve İhracat Cari Dengeyi Destekliyor
Hakan Fidan: Türkiye, İstanbul'da Dördüncü Tur Görüşmeye Hazır
Hakan Fidan: Türkiye, İstanbul'da Dördüncü Tur Görüşmeye Hazır
Otomotivde hedef 43,7 milyar dolar ihracat
Otomotivde hedef 43,7 milyar dolar ihracat
Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer, cezaevinde ölü bulundu
Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer, cezaevinde ölü bulundu
Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım'da başlayacak
Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım'da başlayacak
Aile İçi Tartışma: Baba, 9 Yaşındaki Oğlunu ve Kardeşini Öldürdü
Aile İçi Tartışma: Baba, 9 Yaşındaki Oğlunu ve Kardeşini Öldürdü
Bakan Bolat: Mal ve hizmet ihracatındaki artış devam edecek
Bakan Bolat: Mal ve hizmet ihracatındaki artış devam edecek
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

KGK '5. Küresel Medya Buluşması' Alanya'da başlıyor

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK), 6-9 Kasım'da 41 ülkeden 310 gazetecinin katılacağı etkinliklerle medya diplomasisi misyonuna uygun olarak kapsamlı bir programla bir kez daha ulusal ve uluslararası medya gündeminde yerini almaya hazırlanıyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Kasım 2025 10:02, Son Güncelleme : 02 Kasım 2025 10:02
Yazdır
KGK '5. Küresel Medya Buluşması' Alanya'da başlıyor

DAHA önce yurtiçi ve yurtdışında düzenlediği çalıştaylar, ödül törenleri, uluslararası buluşmalar ve medya zirveleriyle Türk medyasının gücünü tüm dünyaya tanıtan Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK), Alanya'da 5'incisi yapılacak Küresel Medya Buluşması ile gazetecilik mesleğine yön verecek nitelikte bir dizi etkinliğe daha imza atacak.

ALANYA'DA DEV BULUŞMA

Alanya'da 5 yıldızlı EFTELYA MARİN Otel'de başlayacak program kapsamında Türkiye'nin 81 ilinden ve 41 ülkeden gelecek gazeteci, medya temsilcisi, akademisyen ve iletişim uzmanı 310 katılımcı Alanya'da buluşacak. Etkinliklerde, dijital dönüşüm çağında gazeteciliğin geleceği, yapay zeka, dezenformasyonla mücadele, etik habercilik, yerel basının güçlendirilmesi ve medya eğitimi gibi birçok konu masaya yatırılacak. KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, programla ilgili olarak, "Alanya buluşmamız, her yıl olduğu gibi bu yıl da sadece bir etkinlik değil; Türk basınının uluslararası platformda sesini daha güçlü duyurması için attığımız stratejik bir adımdır. Gazetecilerimiz, bu program sayesinde hem deneyimlerini paylaşacak hem de mesleğin geleceğine yön verecek bilgi ve beceriler kazanacak. Ayrıca, dünyanın 41 ülkesinden gelecek meslektaşların kaynaşması ve işbirliği için de zemin oluşturacak" dedi.

ÖDÜL TÖRENİYLE BAŞARILAR TAÇLANACAK

Buluşmanın en dikkat çekici bölümlerinden biri de 8 Kasım akşamı Lonicera World Otel balo salonunda yapılacak ödül töreni olacak. Etkinlik boyunca, gazetecilik alanında üstün başarı gösteren isimler, ulusal ve uluslararası projelerde öne çıkan medya profesyonelleri ile küresel çapta başlarılı olmuş devlet adamları, bilim ve spor insanları ile sanatçılar da ödüllendirilecek. KGK Genel Başkanı Dim, bu ödüllerin ülkemizin kamu diplomasisine katkı sunmasının yanısıra mesleki motivasyonu artırmayı ve basın camiasındaki dayanışmayı güçlendirmeyi hedeflediğini belirtti. Bu yıl ödül törenine onur konuğu olarak Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Afrim Gashi ile TC Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılacağını da belirten Dim, "Bu yıl sürpriz bir çok isme takdim edeceğimiz 5'inci Küresel Başarı Ödülleri'nin yanısıra ilk kez Kırım Türkü Gazeteci İsmail Gaspıralı adına da farklı kategorilerde onur ödüllerini takdim edeceğiz" dedi.

MEDYANIN KÜRESEL GÜCÜNÜ PEKİŞTİRİYOR

Kurulduğu günden bu yana hem Türkiye'de hem de dünyada gazeteciler arası dayanışmayı ve mesleki etik ilkeleri güçlendirmeyi amaçlayan Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK), Alanya programıyla birlikte uluslararası alanda Türk basınının etkinliğini bir kez daha gözler önüne sermeyi hedefliyor. KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, program sonunda kamuoyunla paylaşılacak olan sonuç bildirgesinin Türkiye'nin medya politikalarına ve uluslararası medya ilişkilerine ışık tutacak nitelikte olacağını belirtti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber